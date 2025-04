Sudocrem — biały, gesty krem zamknięty w szarym słoiczku to klasyk, który w szafce ma większość z nas. Został stworzony w 1983 roku przez irlandzkiego farmaceutę Thomasa Smitha. Dedykowany był niemowlętom do leczenia odleżyn, podrażnień, zapalenia pieluszkowego oraz innych zmian.

Reklama

Doskonale jednak sprawdza się również u dorosłych. Ze względu na szerokie zastosowanie oraz liczne korzyści, jakie oferuje skórze (koi ją, nawilża, odżywia i zmiękcza), został okrzykniętym kremem-cud. W internecie możemy natknąć się też na wiele wpisów, że Sucodrem likwiduje pryszcze. Prawda, czy fałsz?

Spis treści:

Kluczowymi składnikami w Sudocremie są tlenek cynku oraz lanolina. Krem ma działanie antybakteryjnie, antyseptyczne, przeciwzapalne, nawilżające, ściągające i ochronne.

Dobrze sprawdza się w pielęgnacji skóry wrażliwej i podrażnionej.

Sudocrem na skórę — działanie

przyspiesza regenerację naskórka po zadrapaniach i otarciach,

łagodzi podrażnienia po goleniu i depilacji (również włosków na twarzy).

łagodzi niewielkie poparzenia termiczne,

pomaga przy zapaleniach skóry podczas nietrzymaniu moczu,

pomaga w leczeniu egzemy i łuszczycy.

Co jeść, a czego unikać w diecie na trądzik? 14 głównych zasad diety przeciwtrądzikowej

Chociaż jednym ze składników aktywnych jest tlenek cynku, który ma działające ściągające i antybakteryjne, eksperci nie polecają go do leczenia trądziku. Aby pozbyć się problemu, należy udać się do dermatologa, który zbada skórę, dobierze odpowiednie preparaty do pielęgnacji oraz rozpisze plan kuracji.

Sudocrem może być jednak stosowany doraźnie przy pojedynczych zmianach i stanach zapalnych. Złagodzi obrzęk i zaczerwienie.

Przeciwwskazaniem do stosowania Sudocremu jest uczulenie na którykolwiek ze składników.

Sudocrem dostępny jest w aptekach oraz wybranych drogeriach (m.in. w Hebe, Rossmannie). Najmniejszy słoiczek 60 g kosztuje ok. 18 zł.

fot. Sudocrem, cena: ok. 18 zł (60 g)/materiały prasowe

Skóra trądzikowa jest bardzo wymagająca w pielęgnacji. Oto kilka wskazówek, dzięki którym złagodzisz problem i poprawisz kondycję skóry.

Poświęć wiele uwagi na właściwą higienę, aby oczyścić pory z resztek kosmetyków, zrogowaciałego naskórka, nadmiaru sebum i zanieczyszczeń. Twoim wrogiem numer jeden są mocno wysuszające kosmetyki. Nie myj twarzy mydłem ani nie stosuj preparatów z alkoholem. Kiedy skóra będzie przesuszona, zacznie się łuszczyć, a gruczoły łojowe będą wytwarzać jeszcze więcej sebum. Stosuj oczyszczające żele do twarzy zawierające łagodne składniki i unikaj podrażniających substancji chemicznych. Przemywaj twarz tonikiem, aby wyregulować poziom pH skóry. Do pielęgnacji stosuj preparaty zawierające m.in. nadtlenek benzoilu, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i keratolitycznie. Z kolei minerały, jak miedź i cynk, regulują pracę gruczołów łojowych, działają przeciwbakteryjnie i kojąco na stany zapalne. Pomocne mogą okazać się również specyfiki z zawartością kwasu azelainowego, który ma porównywalne działanie, co wcześniej wymienione (działa przeciwbakteryjnie i hamuje łojotok), ale dodatkowo rozjaśnia przebarwienia. Kosmetyki do domowej pielęgnacji mogą zawierać również pomocne substancje łagodzące jak wyciąg z aloesu, panthenol, allantoinę.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na trądzik. Sprawdź metody polecane przez specjalistę

Maść cynkowa na trądzik i nie tylko. Jak działa ten tani i skuteczny preparat na skórę?