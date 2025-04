Sucha skóra nie jest trudna w pielęgnacji, ale wymaga dużej uwagi i starannego dobrania odpowiednich składników. Jeśli nie wiesz, czy masz suchą skórę wystarczy, że odpowiesz sobie na kilka pytań.



Czy moja skóra jest nadwrażliwa? Czy po umyciu jest ściągnięta i napięta? Czy często widać na niej podrażnienia? Jeśli tak, to z pewnością masz odwodnioną skórę, której jedyną potrzebą jest nawilżenie. I to porządne nawilżenie.

Sprawdź, czy masz cerę naczynkową

W dbaniu o suchą skórę najważniejsza jest odpowiednia pielęgnacja. Serum zawierające kwas hialuronowy to podstawa. Jeśli dodacie do niego krem zawierający glicerynę, pantenol, masło karite, wyciąg z aloesu, olejek jojoba i będziecie zwracały uwagę, aby wasze żele i płyny do mycia twarzy nie zawierały podrażniających substancji, wyjdziecie z cerą na prostą.

Dodatkowo przynajmniej raz w tygodniu fundujcie skórze nawilżającą maseczkę, łykajcie witaminy A i E oraz pijcie dużo wody.