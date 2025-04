Strobing to najmodniejszy w tej chwili rodzaj makijażu. Jak prawidłowo go wykonać? Zobaczcie!



Pojęcie strobingu, czyli rozświetlenia odpowiednich partii twarzy, dobrze znane było tylko fotografom. Obecnie mierzą się z nim także makijażyści. Strobing to najmodniejszy w tej chwili rodzaj makijażu. Jak prawidłowo go wykonać, radzi wizażystka, Katarzyna Duszyńska.

Strobing to makijaż idealny dla miłośniczek naturalnego, promiennego wyglądu. Może być również wspaniałą bazą makijażu wieczorowego.



Krok 1. Rozświetlająca baza

Aby uzyskać efekt promiennej i wypoczętej cery, należy sięgnąć po rozświetlającą bazę.

- Ja stosuję 13102 Make-Up Base Melkior Professional, ponieważ nie tylko efektownie rozświetla, ale i zmniejsza widoczność porów - mówi wizażystka, Katarzyna Duszyńska.

Krok 2. Podkład wyrównujący koloryt skóry

Po równomiernych nałożeniu bazy, pora na podkład wyrównujący koloryt skóry. Musi być delikatny i aksamitny.

– Mogą to być kremy BB, CC, jednak ja chętniej sięgam po lekkie, rozświetlające podkłady Defining Foundation – dodaje Katarzyna Duszyńska.

Krok 3. Aplikacja rozświetlacza

Po nałożeniu podkładu czeka nas najważniejszy etap, który stanowi kwintesencję strobingu – aplikacja rozświetlacza, który powinien tworzyć efekt jasnej, jakby mokrej tafli na wybranych partiach twarzy.

– Nie ma mowy o połyskujących drobinkach – dodaje wizażystka. – Te dawno wyszły z mody. To musi być naturalne rozświetlenie. Puder rozświetlający nakładam przede wszystkim tam, gdzie na naszą twarz pada najwięcej naturalnego światła, czyli szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna – co optycznie powiększy nam usta, czubek nosa, centralną część czoła, wewnętrzne kąciki oczu. Rozświetlacz można również zaaplikować tuż pod łukiem brwiowym.

– Pamiętajmy, że efekt ma być subtelny i delikatny. Nie nakładajmy rozświetlacza w zbyt dużej ilości. To, co najważniejsze w strobingu, to naturalnie rozświetlona i wypoczęta skóra twarzy.

