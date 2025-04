Trądzik może dopaść nas w każdym momencie życia. Zazwyczaj kojarzymy go z burzą hormonów w nastoletnim wieku, ale tak naprawdę może pojawić się zawsze. Punktowe niedoskonałości przed miesiączką są całkowicie normalne i doświadcza ich większość z nas, natomiast skupisko ropnych krost utrzymujących się przez dłuższy okres, wymaga już konsultacji eksperta. Przyczyny mogą być różne - stres, przemęczenie, zła dieta, nieodpowiednie kosmetyki i pielęgnacja. Ale nawet gdy na co dzień nie masz problemów z cerą, mogą się one sporadycznie zdarzyć. Warto mieć więc w swoim kosmetycznym arsenale punktową maść na trądzik lub inny wysuszający preparat, który szybko złagodzi stan zapalny. Niestety, tego typu produkty najlepiej działają nocą. W ciągu dnia musimy ratować się makijażem, który skutecznie je zakamufluje.

Tutaj z pomocą przychodzi jedna z najpopularniejszych TikTokerek - 24-letnia Mikayla Nogueira. Pochodząca z Massachusetts wizażystka, podzieliła się z nami „lepką metodą” („sticky method”) — nową techniką robienia makijażu, która jej zdaniem perfekcyjnie zakrywa wszystkie niedoskonałości. Video zdobyło miliony wyświetleń. Zobaczcie:

„Lepka metoda” — na czym polega i jakie kosmetyki będą potrzebne?

W opracowanej przez 24-latkę „lepkiej metodzie” kluczowe są odpowiednie produkty — muszą mieć lepką konsystencję. To podstawa. Mikayla, cały proces zaczęła od nałożenia lekkiego serum Glow Recipe Hyaluronic Plum Plump Serum. Gdy wyschło, rozprowadziła cienką warstwę żelowej bazy nawilżającej z kwasem hialuronowym e.l.f Cosmetics Power Grip Primer. Następnie, przeszła do aplikacji korektora. Do zakrycia przebarwień i pryszczy, Nogueira użyła matowego korektora NARS Soft Matte [Complete]. Rozprowadziła go punktowo cienkim pędzelkiem i jak poradziła - należy go pozostawić na ok. 5 minut i nie mieszać. Na sam koniec, beauty blenderem rozprowadziła na całej twarzy podkład o średnim lub mocnym kryciu.

Metoda idealnie sprawdzi się u osób z przebarwieniami i licznymi wypryskami. Warto jednak pamiętać, że makijaż nie wyleczy problemu ostrego trądziku i trzeba udać się po pomoc do specjalisty.

