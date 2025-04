To, że skóra z wiekiem traci elastyczność, nikogo nie dziwi. Już od 20 roku życia zaczyna tracić jędrność i sprężystość. Jednak robimy wszystko, aby temu zapobiec i opóźnić procesy starzenia. Wydajemy mnóstwo pieniędzy na zabiegi odmładzające i upiększające, które sporo kosztują i często są bardzo bolesne.

Nasze hity! 9 najlepszych kremów do twarzy i ciała z wysokim filtrem

Jak zapobiegać powstawaniu zmarszczek?

Żadna z nas nie chce mieć zmarszczek, które dodają lat i nie wyglądają estetycznie. Możemy walczyć z istniejącymi, ale także zapobiegać powstawaniu nowych i wcale nie potrzebujemy drogich oraz bolesnych zabiegów.

Podstawą codziennej pielęgnacji powinno stać się nawilżanie. Nasze ciało składa się w 60% z wody, więc ważne, aby jej nie tracić. Pamiętaj o kremach nawilżających i regularnym piciu wody. To ma zbawienny wpływ na skórę!

Dzięki używaniu kremu z filtrem na co dzień, możesz mieć o połowę mniej zmarszczek!

Zostało udowodnione, że dzięki używaniu kremu z filtrem na co dzień, możesz mieć o połowę mniej zmarszczek! Przecież promienie ultrafioletowe działa na skórę przez cały rok. Mimo że w okresie jesienno-zimowym jesteśmy ubrani od stóp do głów, to twarz zawsze zostaje odkryta. Owszem, promienie UV wówczas nie są tak silne, jak latem, ale warto o tym pamiętać i stosować kosmetyki z filtrem przez cały rok.

Jak wybrać odpowiedni krem z filtrem?

Wybierając odpowiedni krem, powinnaś określić swój typ karnacji, bo im masz jaśniejszą skórę, tym wyższy filtr powinnaś stosować. Typy karnacji są zależne od fototypu, a wyróżniamy 6 fototypów skóry:

Fototyp I - charakteryzuje się skórą w różowym odcieniu. Często widać na niej żylaki i naczynka. Ma skłonność do podrażnień i zaczerwienień. Bardzo łatwo ulega poparzeniom słonecznym - wystarczy 5 minut na pełnym słońcu, aby skóra była zaczerwieniona. Fototyp I mają najczęściej osoby o rudych lub blond włosach. Takie osoby nie powinny się wcale opalać i stosować na co dzień filtr SPF 50.

Fototyp II - to osoby o mlecznym kolorze skóry. Zazwyczaj mają blond włosy, niebieskie oczy i skłonność do piegów. Ten typ skóry ciężko się opala i łatwo ulega poparzeniom. Dla osób o II fototypie skóry są przeznaczone kosmetyki z filtrem SPF 50.

Fototyp III - jest to nadal jasna karnacja, ale o złotym lub delikatnie śniadym odcieniu. Osoby z tym typem skóry mają najczęściej włosy w kolorze ciemnego blondu lub brązu. Oczy są szare, brązowe, piwne lub niebieskie. W tym przypadku łatwo osiągnąć efekt złocistej opalenizny. Na początku opalania może pojawić się delikatne zaczerwienienie, ale nigdy nie przechodzi ono w poparzenie.

Fototyp IV - jest charakterystyczny dla osób z oliwkową lub śniadą skórą. Osoby z IV fototypem skóry mają zazwyczaj ciemnobrązowe lub czarne włosy, a także zielone, brązowe lub piwne oczy. Ryzyko poparzeń jest minimalne, a skóra opala się bardzo szybko. W tym wypadku warto pamiętać zapobieganiu starzenia się skóry, dlatego warto pamiętać o stosowaniu filtrów przez cały rok - SPF 20 lub SPF 15.

Fototyp V - skóra jest naturalnie chroniona przed promieniami słonecznymi. Praktycznie nie ulega poparzeniom i opala się bardzo łatwo.

Fototyp VI - ciemna skóra nigdy nie ulega poparzeniom słonecznym i opala się bardzo mocno.

W naszej galerii znajdziesz 8 kremów na co dzień, które zawierają filtry przeciwsłoneczne. Wybierz produkt, który będzie dopasowany do potrzeb twojej skóry.

