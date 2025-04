Makijaż, który wytrzyma cały dzień, jest ceniony szczególnie przez kobiety spędzające większość czasu poza domem. Coraz chętniej wybieramy wodoodporne tusze do rzęs i trwałe pomadki. Problem pojawia się, gdy wieczorem próbujemy taki makijaż zmyć.

Naukowcy z laboratoriów Nivea stworzyli nowy płyn do demakijażu kosmetyków wodoodpornych. Opracowując formułę tego kosmetyku, kierowali się głównie tym, aby makijaż znikał bez śladu, bez konieczności brutalnego ścierania tuszu oraz pomadki i pastwienia się nad delikatną skórą wokół oczu i ust.

Łagodny płyn do demakijażu oczu i ust:

- nie zawiera barwników;

- jest łagodny dla oczu i skóry;

- został przebadany dermatologicznie i okulistycznie;

- może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe;

Cena: ok. 14 zł.