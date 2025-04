Look na imprezę rządzi się swoimi prawami, a karnawałowy tym bardziej. To moment na zrealizowanie najbardziej szalonych makijażowych scenariuszy. Mocne oko? Proszę bardzo! Sztuczne rzęsy – jak najbardziej. A do tego błysk! Zobacz, co się sprawdzi jeśli chodzi o make-up w karnawale.

Reklama

Brokatowe smoky eyes

W tym sezonie odchodzimy od czystej klasyki - już nie tylko czerń, ale także granat i kobalt królować będą w tym stylu makijażu oka. W karnawale 2019 możesz też poszaleć z brokatem. Tu kolory zależą od twoich upodobań i outfitu. Możesz wybrać brokatowy cień w kolorze fioletowym, śliwkowym, złotym, zielonym. Świetnie do takiego makijażu sprawdzą się cienie foliowe – dają „mokry” efekt na powiece.

fot:. Free

Przydymione oko w wersji light

Jeśli brokat to dla ciebie za dużo, pamiętaj, że nadal modne jest smoky eyes w klasycznej odsłonie. Możesz wybrać ciemniejszą opcję – z użyciem ciemnoszarych i czarnych cieni do powiek. Chyba że masz ochotę iść w złoto lub brązy – też są w trendach. Ta ostatnia opcja szczególnie pasuje kobietom z niebieskimi oczami.

Pamiętaj, że przy ostrym makijażu oczu dobrze wyglądają rzęsy w rozmiarze XXL. Żeby wybiły się na tle mocno podkreślonej powieki, przyklej sztuczne (w pełnym wymiarze albo kępki w zewnętrznym kąciku oka).

fot: Free

Mocno podkreślone brwi

Podstawą dobrego makijażu są oczywiście uporządkowane łuki brwiowe. Przy mocnym, imprezowym makijażu muszą być wyraźnie zaznaczone. Użyj kredki albo pomady, a następnie utrwal włoski żelem do brwi.

Na szczególną okazję możesz przygotować kolorowy żel do brwi, np. taki z mieniącymi się drobinkami. Kiedy szaleć, jak nie w karnawale!

Cera i usta przy smoky eyes

Cera musi wyglądać idealnie, dlatego użyj dobrze kryjącego podkładu i korektora. Końcowy efekt utrwal pudrem. Twarz obowiązkowo konturujemy, modelujemy i rozświetlamy. Do wykończenia imprezowego makijażu sugerujemy usta w kolorze nude lub matową szminkę w zimnym, różowym odcieniu.

Reklama

Zobacz też:Przegląd paletek cieni do smoky eyes. Tymi kosmetykami zrobisz przydymiony makijaż oczu!Makijaż wieczorowy dla blondynek – jakie trendy będą królowały w tym sezonie?