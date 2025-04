W jaki sposób ratować przemarznięte dłonie?

Nigdy nie zanurzaj rąk w gorącej wodzie! Może to spowodować ból i grozi uszkodzeniem tkanek, dlatego rozgrzewaj je stopniowo. Wymocz dłonie w wodzie z łyżeczką rozgniecionej gorczycy, wywarze z kory dębu (garść kory zagotuj w litrze wody, odcedź, ostudź) lub ciepłej oliwie (o temp. ok. 30 st. C). Dobrym pomysłem jest również maseczka z płatków owsianych (szklankę płatków zalej szklanką gorącego tłustego mleka). Gdy papka wystygnie, nałóż ją na ręce na 30 minut. W wypadku poważnego odmrożenia idź po poradę do lekarza.

Jak dbać o nos, który lubi się czerwienić?

To przypadłość osób z problemami naczyniowymi. Powinnaś zabezpieczać skórę półtłustym kremem, warstwą podkładu i pudru. Po powrocie z dworu nie wolno od razu siadać przy kaloryferze i pić gorących napojów, tylko pozwolić, aby ciało ogrzało się stopniowo. Kompresy z szałwii mogą zmniejszyć zaczerwienienia. Zaparzoną i ostudzoną torebkę szałwii przytrzymaj przy nosie przez 5 minut.

Czy powinnam zawsze zmieniać krem na zimę?

To zależy od rodzaju cery. Tłusta, normalna i mieszana dobrze radzą sobie z chłodem, gdyż mają naturalną barierę ochronną w postaci warstwy wytwarzanego przez gruczoły łojowe sebum. Dlatego zimą przy tego rodzaju skórze wystarczy krem nawilżający w postaci lekkiej emulsji. Jeśli masz suchą i skłonną do podrażnień wybierz krem tłusty lub półtłusty. Weź jednak przy tym pod uwagę ilość czasu spędzanego na zewnątrz. Bez obaw możesz stosować dotychczasowy krem nawilżający, jeśli twój kontakt z zimnym powietrzem ogranicza się do przejścia z autobusu do budynku.

Czy jest sposób na pierzchnięcie ust?

Przed wyjściem z domu smaruj je ochronną pomadką z masłem shea lub woskiem pszczelim (powtarzaj to w ciągu dnia). Gdy mimo to skóra popęka, pielęgnuj usta wazeliną, aż naskórek się zregeneruje.

Czy potrzebuję specjalnego kremu na urlop w górach?

Koniecznie przed wyjazdem kup krem tłusty lub półtłusty. Starannie smaruj nim zwłaszcza nos i policzki, pamiętaj także o uszach. Podczas zjazdu na nartach z prędkością ok. 20 km na godzinę w temperaturze minus 10 st. C działanie mrozu jest dwukrotnie większe. Dlatego, zanim wyruszysz na stok, ściągnij też kolczyki, które mogą spowodować odmrożenie uszu. Nie zapominaj, że zimą słońce świeci tak samo mocno, jak latem, a promienie słoneczne odbijając się od śniegu, zwiększają ryzyko poparzeń. Dlatego zadbaj o to, aby twój preparat ochronny zawierał wysoki filtr, minimum SPF 30 .

Jak „rozpieszczać" stopy podczas mroźnych dni?

Powinnaś je wymoczyć w rozgrzewającej kapieli. Do miski z ciepłą wodą (ok. 37 st. C) dodaj 10 kropli olejku imbirowego albo cynamonowego i zanurz stopy na 10 minut. To pobudzi krążenie krwi i zmiękczy stwardniały naskórek. Potem zetrzyj zgrubienia tarka lub pumeksem. Na zakończenie wmasuj w stopy odżywczy preparat i koniecznie włóż grube skarpety. Po długim spacerze, gdy stopy są zmarznięte, użyj rozgrzewającego kremu.

Na podstawie artykułu Aleksandry Jaworskiej z Przyjaciółki