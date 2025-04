Skin icing zapewnia natychmiastowy efekt liftingu. Ujędrnia, spłyca zmarszczki i likwiduje obrzęki. Hit w pielęgnacji

Skin icing to zabieg polegający na masażu twarzy kostkami lodu. To najprostszy i najtańszy sposób na ukojenie i napięcie skóry — efekty widoczne są natychmiast. Lodowy masaż zmniejsza obrzęki, likwiduje cienie pod oczami, wyrównuje koloryt, spłyca zmarszczki, ujędrnia i dodaje blasku. Przeczytaj, jak prawidłowo wykonać masaż kostkami lodu, jakie są przeciwwskazania i dlaczego warto włączyć go do swojego codziennego, pielęgnacyjnego menu.