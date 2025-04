Sucha, matowa, swędząca i pozbawiona blasku skóra? Ratunkiem jest skin flooding — wyjątkowy czteroetapowy schemat pielęgnacji, o którym głośno zrobiło się dzięki użytkownikom TikToka.

Polega na warstwowym nakładaniu kosmetyków o skoncentrowanych formułach jeden po drugim, aby zapewnić długotrwałe, maksymalne nawilżenie. Bazuje się na produktach zawierających m.in. kwas hialuronowy, niacynamid, witaminy, glicerynę i kwasy tłuszczowe.

Jak działa na skórę skin flooding, komu jest polecany i jak to zrobić krok po kroku? Odpowiadamy.

Skin flooding to klucz do zdrowej skóry. Poprawia jej kondycję i wygląd, a także wspomaga jej odnowę i odbudowę.

Skin flooding — efekty:

intensywnie nawilża — skóra jest gładka i miękka;

ujędrnia i uelastycznia;

zmniejsza pory;

wyrównuje koloryt.

przywraca skórze blask;

wzmacnia barierę ochronną skóry — chroni przed nadmierną utratą wody, przedwczesnym starzeniem, działaniem czynników zewnętrznych;

zmniejsza ryzyko podrażnień, trądziku i stanów zapalnych.

„Dewy skin” to trend w makijażu, który daje efekt rozświetlonej „baby face”. Zrobisz go w 3 minuty

Skin flooding jest dla każdego typu cery. Różnica jest tylko w częstotliwości stosowania metody.

Posiadaczki skóry suchej, podrażnionej, wrażliwej mogą „zalewać” skórę codziennie, natomiast tłustej i mieszanej — raz lub dwa razy w tygodniu, ponieważ częste nakładanie warstw kosmetyków może zapchać pory i doprowadzić do powstawania wyprysków.

Skin flooding to czteroetapowa rutyna: oczyszczanie, tonizowanie, aplikacja serum i kremu. Ważne, aby nie dopuścić do wyschnięcia skóry pomiędzy etapami — kosmetyki nakładamy jeden po drugim.

Metodę skin flooding najlepiej stosować podczas wieczornej rutyny pielęgnacyjnej.

Skin flooding krok 1: oczyszczanie

Zacznij od dokładnego oczyszczenia twarzy — zmyj makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia. Do mycia wykorzystaj delikatny żel lub piankę, które nie naruszają warstwy hydrolipidowej naskórka. Nie wycieraj skóry do sucha, tylko pozostaw ją lekko wilgotną.

Żel do mycia twarzy Algopure, Sensum Mare

Żel do mycia twarzy Algopure, Sensum Mare

Delikatna emulsja do mycia twarzy, Ph.Doctor

Delikatna emulsja do mycia twarzy, Ph.Doctor

Żel do mycia twarzy, Dr Skin Clinic

Żel do mycia twarzy, Dr Skin Clinic

Żel do mycia twarzy Deeply Pore Cleansing, Veoli Botanica

Żel do mycia twarzy Deeply Pore Cleansing, Veoli Botanica

Dwuetapowe oczyszczanie twarzy: na czym polega, jakie daje efekty i jakie kosmetyki są potrzebne?

Skin flooding krok 2: tonik lub mgiełka

Wilgotną skórę spryskaj mgiełką lub przetrzyj tonikiem. Unikaj produktów z alkoholem w składzie, aby jej nie wysuszyć i nie podrażnić.

Nawadniający tonik do twarzy MULTI HYALURONIC, CLIV

Nawadniający tonik do twarzy MULTI HYALURONIC, CLIV

Nawilżający tonik do twarzy Hydrating Toner, MURAD

Nawilżający tonik do twarzy Hydrating Toner, MURAD

Nawilżający tonik zmiękczający Artistry Skin Nutrition™

Nawilżający tonik zmiękczający Artistry Skin Nutrition™

Tonik do twarzy Hyaluron Specialist Cleansers, L’Oréal Paris

Tonik do twarzy Hyaluron Specialist Cleansers, L'Oréal Paris

Skin flooding krok 3: serum

Czas na lekkie serum. Wybierz kosmetyk z kwasem hialuronowym, niacynamidem i witaminami.

Serum z 1,5% kwasem hialuronowym Ultra Pure High-Potency, Kiehl's

Serum z 1,5% kwasem hialuronowym Ultra Pure High-Potency, Kiehl's

Serum silnie wygładzające z kwasem hialuronowym Advanced Essential B5 Hydrating Serum, Dermaquest

Serum silnie wygładzające z kwasem hialuronowym Advanced Essential B5 Hydrating Serum, Dermaquest

Nawilżające serum z kwasem hialuronowym, CeraVe

Nawilżające serum z kwasem hialuronowym, CeraVe

Serum odmładzająco-przeciwstarzeniowe Divine Secret Serum, Samarite

Serum odmładzająco-przeciwstarzeniowe Divine Secret Serum, Samarite

Skin flooding krok 4: krem

Ostatni krok to uszczelnienie i nawilżenie skóry kremem bogatym w lipidy oraz ceramidy. Rozprowadź go dokładnie na szyi oraz twarzy i pozostaw do wchłonięcia.

Odżywczy krem nocny Rejuvenating Night Cream, OMOROVICZA

Odżywczy krem nocny Rejuvenating Night Cream, OMOROVICZA

Krem nawilżający Ceramidin™, DR.JART+

Krem nawilżający Ceramidin™, DR.JART+

Odżywczy krem Omega+ Complex Moisturizer, Paula's Choice

Odżywczy krem Omega+ Complex Moisturizer, Paula's Choice

Nawilżający krem do twarzy Transformation Face Cream, Jan Marini

Nawilżający krem do twarzy Transformation Face Cream, Jan Marini

