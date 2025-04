Wraz z początkiem jesieni zmienia się też nasza rutyna kosmetyczna.To najlepszy czas na włączenie do pielęgnacji silniejszych zabiegów złuszczających oraz retinolu, który jest potężnym graczem w walce ze zmarszczkami i przebarwieniami. Niestety, źle dobrane stężenia produktów oraz nieprawidłowe stosowanie może doprowadzić do mocnych podrażnień. Warto mieć więc opracowany specjalny plan działania, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń skóry i czerpać z nich jak najwięcej korzyści. Tu z pomocą przychodzi „skin cycling” — czterodniowy harmonogram pielęgnacji, który zbiera same pozytywne recenzje w sieci i co najważniejsze — w odróżnieniu od innych trendów, o których było głośno w ostatnim czasie, za tym stoi nauka. Spopularyzowała go certyfikowana dermatolog dr Whitney Bowe, założycielka kliniki Dr Whitney Bowe Beauty, która codziennie na TikToku i Instagramie edukuje swoich obserwatorów, jak dbać o skórę, żeby zachować jej zdrowy, młody i promienny wygląd.

Reklama

Spis treści:

„Skin cycling” to czterodniowy cykl pielęgnacji polegający na naprzemiennym stosowaniu produktów z aktywnymi składnikami oraz zapewnianiu cerze odpoczynku. Obejmuje on noc złuszczania, noc retinoidów oraz dwie noce regeneracji, które mają przygotować skórę na kolejną porcję.

Poranna rutyna pozostaje taka sama. Trzymaj się lekkiego kremu nawilżającego oraz kremu z wysokim filtrem. Jest konieczny podczas kuracji z retinoidami. Według dermatolog, taka strategia jest świetna szczególnie dla z osób z wrażliwą cerą — buduje tolerancję i zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień.

Dzień pierwszy — złuszczanie

Umyj twarz delikatnie płynem oczyszczającym i osusz. Dr Whitney Bowe zaleca użycie chemicznego peelingu złuszczającego (może być kwas glikolowy lub salicylowy), zamiast peelingu z drobinkami. Lepiej również sięgnąć po produkty niezmywalne — skuteczniej usuwają zanieczyszczenia i docierają w głębsze warstwy skóry. Na koniec wklep w skórę lekki krem nawilżający.

Dzień drugi — retinoidy

Dokładnie oczyść twarz ze wszelkich zabrudzeń. Ważne, żeby skóra przed przyjęciem retinolu była całkowicie sucha. Następnie zastosuj preparat wielkości grochu (nie więcej!) i dokładnie rozprowadź na skórze. Odczekaj i nałóż krem nawilżający.

Popularny tonik z kwasem glikolowym w mgnieniu oka zregeneruje popękane pięty. Hit na TikToku

Dzień trzeci i czwarty — regeneracja

W te dni daj skórze wolne. Umyj twarz żelem, osusz i zastosuj krem nawilżający. Możesz również włączyć serum z kwasem hialuronowym.

Po wszystkim, zacznij cały cykl od nowa: złuszczanie, retinoidy, odpoczynek. Dla najlepszych efektów trzymaj się planu przez kilka tygodni.

Ważne: jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z kwasami i retinoidami, zacznij o mniejszych stężeń i stopniowo je zwiększaj, obserwując reakcję skóry.

Osoby z poważnymi chorobami skóry — egzemą, łuszczycą, silnymi trądzikiem, a także kobiety w ciąży oraz przyjmujące leki na receptę, powinny obowiązkowo skonsultować się z lekarzem.

Reklama

Czytaj także:

„Douyin” - nowa technika nakładania różu, która doda skórze blasku i młodzieńczego wyglądu

„Marynowany makijaż” - nowa estetyka, którą pokochały dziewczyny na TikToku