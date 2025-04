TikTok to miejsce, w którym musisz być, jeśli interesujesz się światem beauty. Dzięki aplikacji będziesz mieć oko na wszystkie najnowsze trendy i nauczysz się trików, dzięki którym będziesz mistrzynią w makijażu, a twoja pielęgnacja wskoczy na wyższy level. Co tydzień pojawia się tam coś nowego, co inspiruje kobiety na całym świecie.

W ostatnich tygodniach platformę podbijały trendy takie jak: jello skin skupiający się na kompleksowej pielęgnacji, czego efektem jest jedwabiście gładka, miękka i jędrna skóra; prostowanie włosów przez papier do pieczenia oraz mieszanie podkładu z wodą. Na platformie jest też pełno samouczków dotyczących make-upu. Dziewczyny odkryły na przykład, że korektor świetnie sprawdzi się też jako eyeliner oraz znalazły przepis na narysowanie idealnej jaskółki z wykorzystaniem taśmy klejącej.

Jak zrobić idealną jaskółkę na oku? Wypróbuj trik z TikToka z taśmą klejącą

Najnowszy trend, który przejmuje TikToka, to makijaż oczu „siren eyes”, czyli oczy syreny. Make-up w tym stylu jest jak sama nazwa wskazuje - inspirowany syrenami, mitologicznymi stworzeniami, które swoim czarującym i melodyjnym śpiewem uwodziły żeglarzy i skazywały ich na śmierć. Jest zmysłowy, hipnotyzujący i bardzo seksowny. Na platformie znajdziemy tysiące filmów z przepisami na uwodzicielskie spojrzenie. Jednym z najpopularniejszych jest ten od Danielle Macran. 23-latka do zrobienia „oczu syrenki” wykorzystała ciemną kredkę, pędzel, cienie do powiek oraz rozświetlacz.

Oczy syreny — jak zrobić modny makijaż oczu z TikToka?

W makijażu chodzi przede wszystkim o tworzenie linii i cieni tak, aby wydłużyć oczy i sprawić, by wyglądały tak seksownie, jak to tylko możliwe. Zacznij od narysowania idealnej jaskółki. Wychodząc od końcówki, narysuj linię na górnej powiece, następnie podkreśl kącik oka i na samym końcu narysuj kreskę na dolnej powiece, tuż pod linią rzęs. Rozetrzyj delikatnie pędzelkiem i chusteczką linie, aby uzyskać bardziej miękki efekt, a następnie pomaluj powieki rozświetlającym cieniem. I gotowe!

Na TikToku znajdziesz też inne wersje makijażu w tym stylu. Niektóre TikTokerki wykonują go wyłącznie za pomocą eyelinera, inne, chcąc uzyskać bardziej drapieżny look, doklejają rzęsy i stawiają na super połysk. Zobaczcie:

