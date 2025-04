Serum z prebiotykami to wybawienie dla skóry skłonnej do niedoskonałości. Prebiotyki (nie mylić z probiotykami, czyli żywymi kulturami bakterii) to tłuszcze, białka i cukry, które są pożywką dla flory bakteryjnej (mikrobiomu), czyli tych dobrych bakterii, które mieszkają na naszej skórze.

Serum z prebiotykami przeznaczone jest przede wszystkim do pielęgnacji cery problematycznej, mocno zanieczyszczonej, która nie może uporać się z zaskórnikami, ropnymi wypryskami i rozszerzonymi porami.

Jak działa serum z prebiotykami?

Prebiotyki uzupełniają wszystkie potrzeby flory bakteryjnej, jednocześnie stymulując ją do pracy. Dzięki temu skóra chroniona jest przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, co znacząco wpływa na stopień jej nawilżenia, a tym samym opóźnia procesy starzenia się.

Serum z prebiotykami działa normalizująco i redukuje świecenie się cery. Poza tym pomaga uporać się z niedoskonałościami oraz przywraca skórze promienny blask i zdrowy wygląd.

Efekty stosowania serum z prebiotykami

Przy regularnym serum z prebiotykami (raz dziennie przez minimum 5-6 tygodni) skóra odzyskuje odpowiednie nawilżenie i zdrowy, równy koloryt. Niedoskonałości stają się mniej widoczne, a z czasem znikają wszelkie krostki, przebarwienia i skórne wykwity.

Skóra jest mocno nawilżona i odżywiona,

wszelkie zaczerwienienia i podrażnienia zostają złagodzone,

uregulowane zostaje praca gruczołów łojowych i dzięki temu nadmierne wydzielanie sebum,

skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna.

Najlepsze serum z prebiotykami

Wybrałyśmy 3 najlepsze serum z prebiotykami dostępne na polskim rynku. Wszystkie mają lekkie formuły, które szybko się wchłaniają, nie zapychają porów skóry i nadają się pod makijaż.

Serum z prebiotykami Beauty.Lab MIYA

Serum przeznaczone jest do skóry mieszanej, tłustej, problematycznej, ze skłonnością do niedoskonałości. Działa przeciw niedoskonałościom, zmniejsza widoczność porów. Matuje, nawilża, regeneruje.

Serum zawiera:

kompleks kwasu azelainowego i glicyny, który normalizuje produkcję i wydzielanie sebum, rozjaśnia przebarwienia, matuje, poprawia elastyczność,

prebiotyki, które równoważą mikroflorę bakteryjną i dbają o mikrobiom skóry,

Postbiotyk Lactobacillus Ferment, który działa przeciwbakteryjne, a także nawilżająco,

niacynamid, który poprawia kondycję skóry, zmniejsza widoczność porów, rozjaśnia przebarwienia,

ekstrakt z czerwonej akacji, który regeneruje i koi skórę.

Cena: 44,90 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach Rossmann i Hebe.

Serum z niacynamidem i prebiotykiem Basic Lab

Serum przeznaczone jest dla skóry z niedoskonałościami i mocno przetłuszczającej się. Najlepsze efekty zauważysz po 12 tygodniach systematycznego stosowania.

Formuła serum składa się z:

niacynamidu, który reguluje pracę gruczołów łojowych, zmniejsza widoczności porów, a także działa przeciwzmarszczkowo i poprawia koloryt skóry,

biolin P (prebiotyk), który odnawia florę bakteryjną skóry, a tym samym wzmacnia ją i chroni przed czynnikami zewnętrznymi,

filtrat z wody ryżowej, który dba o właściwy poziom nawilżenia i zmiany trądzikowe.

Cena: 119,90 zł za 30 ml. Do kupienia w drogeriach Rossmann i Hebe.

Serum Galacto Niacin 97 Purito

Serum przeznaczone jest nie tylko do skóry trądzikowej i tłustej, ale dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i leczniczym, sprawdzi się również u cer naczynkowych. Ma lekką formułę, która bardzo szybko penetruje w głąb skóry i nie pozostawia tłustego filmu.

Serum zawiera:

92% filtratu ze sfermentowanych drożdży, który znany jest z bogactwa witamin, minerałów, polisacharydów, flawonoidów oraz aminokwasów - dogłębnie nawilża skórę, regeneruje ją, odżywić oraz nadać jej blasku.

witaminy B3 działa rozjaśniająco, przeciwzmarszczkowo, nawilżająco, a do tego wspomaga kontrolę nadmiernej produkcji sebum. Zawarta witamina B3 o właściwościach rozjaśniających wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia, stymuluję syntezę kolagenu i działa odmładzająco.

Cena: 89,90 zł za 60 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

