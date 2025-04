Popularność serum rośnie z dnia na dzień. My już dawno ustaliłyśmy, że to najważniejszy kosmetyk do pielęgnacji skóry, o wiele potrzebniejszy niż krem. Serum używamy zarówno na dzień i na noc - to drugie powinno być jeszcze silniej skoncentrowane i naszpikowane cennymi składnikami.

Serum nawilżające

Moja mama zawsze powtarza (a jej kosmetyczka), że nawilżanie jest najważniejsze. I to przez okrągły rok. To dzięki niemu nasza skóra wolniej się starzeje. A co nawilża najlepiej? Kwas hialuronowy. Najpopularniejszym stężeniem jest to 3%, ale pojawiają się również wyższe. Niektóre z produktów mają dodatkowe wspomagacze np. olej z awokado, skwalan czy peptydy.

1. serum nawilżające z 5% kwasem hialuronowym Be Ceuticals, cena 210 zł, 2. serum nawilżające z 3% kwasem hialuronowym Norel, cena 129 zł, 3. serum nawilżające z drzewem sandałowym i olejem z awokado Iossi, cena 89 zł, 4. serum silnie nawilżające Clochee, cena

Serum obkurczające naczynka

Silny wiatr i mróz to nie są sprzymierzeńcy pięknej cery. Zwłaszcza tej naczynkowej i skłonnej do podrażnień. Ratunkiem mogą być kosmetyki, które mają działanie antyseptyczne, przeciwzapalne oraz kojące. Serum powinno redukować zaczerwienienia oraz zmniejszać widoczność rozszerzonych naczyń krwionośnych. W składach szukajcie wyciągu z korzenia lukrecji, witaminy C i rutyny.

1. serum na naczynka Capillary Repair Serum Bielenda, cena 32,90 zł, 2. serum-krem wodny LI Effector It's Skin, cena 69 zł, 3. serum dermostymulujące APIS, cena 49 zł, 4. serum na naczynka Pro-DNA Code AA Prestige, cena 199 zł

Serum rozświetlające

Tu bohaterem jest witamina C. Znajdziecie ją głównie w stężeniu 10%, ale dostępne są nawet 20 czy 25%. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z kosmetykami rozświetlającymi zacznijcie od najmniejszych dawek - 5% na sam początek będzie idealne. Skóra po zastosowaniu witaminy C jest rozjaśniona, koloryt cery wyrównany, a niedoskonałości znikają!

1. serum z 20% witaminą C SVR, cena 180 zł, 2. serum z 7% witaminą C Sesderma, cena 169 zł, 3. serum z witaminą C i białymi winogronami APIS, cena 49 zł, 4. serum przeciwstarzeniowe z 0,5 % witaminą C John Masters Organics, cena 164 zł

Serum z retinolem

Retinol to główna forma witaminy A. W odpowiednim stężeniu i formule ulega w komórkach skóry przekształceniu do kwasu retinowego, wykazując efektywne działanie bez powodowania intensywnego podrażnienia skóry. Podczas kuracji retinolem nie należy wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych, więc przeprowadza się ją właśnie zimą.