Większość z was z pewnością kojarzy ten produkt. Kultowe już serum amerykańskiej marki Kiehl's ma nawilżać, spłycać zmarszczki, rozświetlać i ujednolicać koloryt skóry. A to wszystko wyłącznie w nocy!

Midnight Recovery Concentrate Kiehl's - kilka słów wstępu

Serum ma konsystencję olejku. Do tej pory nie byłam przekonana do kosmetyków o takich formułach, ale ten produkt zupełnie zmienił moje zdanie.

Midnight Recovery Concentrate Kiehl's - zapewnienia producenta

Czysty, silnie skoncentrowany w składniki odżywcze. Lekka formuła, która leczy skórę noc po nocy. Skóra jest stopniowo regenerowana, bardzo szybko staje się gładsza i zdrowsza. Składniki współpracują z naturalną aktywnością regeneracyjną skóry, która przypada na noc, gdy śpisz i odpoczywasz. W 99,8% składniki naturalne, wolne od parabenów (konserwantów). Już po pierwszej nocy po użyciu Midnight Recovery przywrócony zostanie skórze zdrowy blask. Po 7 dobach skóra będzie wyraźnie gładsza a jej struktura będzie bardziej jednolita. Po 28 nocach drobne linie i zmarszczki wyraźnie się zmniejszą. Skóra stanie się zauważalnie gładsza, miękka z ogromną poprawą w strukturze i jędrności.

Midnight Recovery Concentrate Kiehl's - opinia

Używam serum mniej więcej od dwóch tygodni. Pierwsze co zauważyłam to to, że świetnie nawilża. Wchłania się dosyć opornie, ale nakładam je na pół godziny przed snem i jest super. Serum delikatnie rozświetla skórę i sprawia, że wygląda młodo i świeżo. Czy wygładza zmarszczki? Po dwóch tygodniach widać to naprawdę minimalnie, ale wierzę, że po 2-3 miesiącach efekt będzie spektakularny. Przynajmniej na to się zapowiada.

Midnight Recovery Concentrate Kiehl's - cena

Opakowanie 30 ml kosztuje 208 zł. To dosyć sporo, ale musicie zwrócić uwagę na fakt, że serum jest bardzo ale to bardzo wydajne. Starcza spokojnie na pół roku przy codziennym używaniu.

