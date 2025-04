Przez kilka ostatnich lat sporo się zmieniło na polskim rynku kosmetycznym. Ogromnie cieszy nas to, że marki z większą starannością tworzą kolejne linie i wiekszą wagę przywiązują do tego, jakie składniki w nich lądują.

Niedawno wpadło nam w ręce regenerujące serum-booster z naturalnym olejem konopnym Botanical Flow od marki Delia. Już nie raz udowadniałyśmy, że dobry produkt wcale nie musi oznaczać horrendalnej ceny. Tak jest i tym razem.

Jakie jest serum z olejem konopnym marki Delia?

Serum to mieszanka regenerujących i odżywczych olejów roślinnych. Dedykowane jest przede wszystkim cerom suchym i pozbawionym sprężystości, ale doskonale sprawdzi się przy pielęgnacji skór wrażliwych, naczynkowych i mieszanych. Składa się z 95% naturalnych składników - nie ma w nim parabenów, silikonów i sztucznych barwników.

Najważniejszym składnikiem jest olej konopny wytwarzany z leczniczej odmiany konopi siewnej. Olej regeneruje i odżywia, łagodzi stany zapalne i chroni przed utratą wilgoci.

Obok niego pojawia się olej z pestek winogron, sojowy, bawełniany, ryżowy, słonecznikowy wsparte koenzymem Q10 i witaminą E, czyli dwoma turbo składnikami niezastąpionymi w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

Skład: Cannabis Sativa Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Tripelargonin, Gossypium Herbaceum Seed Oil, Olus Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum, Tocopherol, Ubiquinone, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Citric Acid.

Efekty stosowania serum

Zaczniemy od tego, że serum to absolutny obowiązek i powinno znaleźć się w każdej kosmetyczce. Dobrze dopasowane potrafi przysłużyć się skórze bardziej, niż niejeden krem.

To od marki Delia jest o konsystencji olejkowej i ma to do siebie, że wchłania się dość długo. Jeśli rano nie cierpisz na nadmiar czasu, albo po prostu nie przepadasz za taką formułą, stosuj je tylko wieczorem. To wystarczy.

Nasz trik: przed nałożeniem serum, spryskaj twarz hydrolatem - zanim ten do końca się wchłonie wklep produkt. Mokra skóra lepiej przyswaja cenne składniki.

Co daje serum?

skóra jest nawilżona i zregenerowana

niedoskonałości znikają i rzadziej się pojawiają

skóra zyskuje rozświetlenie i młodzieńczy blask

zmarszczki stają się mniej widoczne

A cena?

Serum kosztuje 17 złotych za 10 ml. To dobra wiadomość, prawda? Przy regularnym stosowaniu (raz dziennie) starcza na 2-3 miesiące. Jednorazowa aplikacja to dosłownie dwie kropelki, które wystarczają na nałożenie serum na całą twarz. Z tej samej linii jest jeszcze do wyboru rewitalizujące serum z 7 regenerującym olejkami.

