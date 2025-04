Jeśli masz więcej niż 25 lat, serum do twarzy na stałe powinno zagościć w Twojej kosmetyczce. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ma silniejsze działanie niż krem na dzień czy na noc, dzięki mocniej skoncentrowanym składnikom. Po drugie wzmacnia działanie kremu, więc efekty o których mówi producent nadejdą szybciej.

Najlepsze serum do twarzy - co wybrać?

Głównym zadaniem serum powinno być nawilżanie. Warto wybierać takie, które mają jeszcze jakieś dodatkowe cechy np. przeciwzmarszczkowe lub rozświetlające. Pamiętajcie, najpierw nakładamy serum, a dopiero potem krem. Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie 9 najlepszych produktów.

