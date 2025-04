Zawsze z niecierpliwością czekamy na nową kolekcję Sephory. Co sezon możemy liczyć na skondensowaną wiedzę na temat najgorętszych trendów. Tej wiosny pojawi się kilka nowości - przede wszystkim nowe odcienie szminek i pojedynczych cieni do powiek o wykończeniach. Oprócz tego kilka nowych zapachów balsamów do ciała i żeli pod prysznic.

Reklama

Zupełną nowością są maseczki do dłoni i ust (do tej pory znaleźć je można było głównie w ofercie koreańskich marek) oraz podkład w poduszeczce. Co sezon pojawia się również limitowana kolekcja do pielęgnacji ciała - tej wiosny ma nazwę Be Atomic i jest w uroczych różowych opakowaniach zdobionych serduszkami.

Więcej o kosmetykach:

Najpiękniejsze bronzery na wiosnę

8 kosmetyków na wiosnę, które chcemy mieć

Różowe szminki na ustach wszystkich!



Reklama