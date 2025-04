Różowe usta, powieki a może policzki? Tej wiosny będziemy starały się Was przekonać do różu! Najlepiej na początku dozować go w niewielkich ilościach - najbezpieczniejszy będzie rozświetlacz z perłowymi drobinkami - doda niesamowitego blasku!

W drugiej kolejności w ruch powinna iść szminka. W tym sezonie wybierajcie te w nieco fluorescencyjnych, plastikowych lub pastelowych odcieniach. Jeśli pierwsze doświadczenia z rozświetlaczami i pomadkami macie za sobą, wypróbujcie różowe cienie do powiek. Najlepiej prezentują się te z mnóstwem błyszczących drobinek!

