Co to znaczy seksowny makijaż? Taki, który podkreśla zalety każdej z nas. Nie jest zbyt mocny, ale za to rozświetlający i taki, który sprawia, że wyglądamy jakbyśmy właśnie wróciły z wakacji.

Seksowny makijaż - jak go wykonać?

Najważniejsza jest cera - powinna być gładka i o wyrównanym kolorycie. Najlepiej w tym wypadku sprawdzą się kremy BB. Pod oczy dobrze jest nałożyć rozświetlający korektor, a kości policzkowe podkreślić matowym bronzerem i rozświetlaczem. Do makijażu oczu wystarczy kremowy cień z drobinkami i brązowa kredka. Usta dobrze jest musnąć błyszczykiem, który nadaje efekt lustra. Gotowe!

