Parówka na twarz działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i przeciwzapalnie, jednak oprócz korzyści zdrowotnych, taki zabieg wspaniale działa też na skórę — nawilża, odświeża, regeneruje, ujędrnia i pomaga w leczeniu trądziku. Efekty są natychmiastowe. Dodatkowo, dzięki inhalacjom skóra lepiej wchłania składniki aktywne zawarte w serum, kremie, olejku lub maseczce.

Parówkę na twarz możesz robić tradycyjnym sposobem (nad miską) lub zainwestować w specjalny sprzęt tzw. saunę do twarzy (parownica do twarzy). Ceny generatorów pary zaczynają się już od 70 zł. Wiele zależy od funkcji oraz modelu. Niektóre urządzenia wyposażone są w funkcję jonizacji - oprócz pary wodnej wytwarzają również cząsteczki jonów.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie efekty zapewnia sauna do twarzy, jak często robić parówkę, co zrobić po zabiegu oraz na co warto uważać.

Spis treści:

Ważne, aby przed rozpoczęciem dokładnie zmyć makijaż. Skóra ma być czysta i sucha. Aby wzmocnić działanie, do wody możesz dodać olejek eteryczny. W przypadku cery trądzikowej świetnie sprawdzi się olejek z drzewa herbacianego, pozbawionej blasku i zmęczonej — olejek pomarańczowy, potrzebującej regeneracji — olejek różany. Parówki powinny trwać ok. 10 minut. Warto jednak obserwować reakcję skóry.

Sauna do twarzy — efekty:

nawilża, odżywia i regeneruje skórę;

ujędrnia;

rozszerza pory;

działa antybakteryjnie;

usuwa nadmiar sebum;

zwiększa działanie produktów do pielęgnacji: serum kremu, olejku i maseczki;

pomaga w leczeniu zapalenia zatok.

Częstotliwość parówek zależy od rodzaju skóry:

skóra tłusta — 1-2 razy w tygodniu ok. 10 minut;

— 1-2 razy w tygodniu ok. 10 minut; skóra normalna — raz w tygodniu;

— raz w tygodniu; skóra sucha — jeden zabieg na dwa tygodnie.

Po zabiegu skóra jest nawilżona, odżywiona, a pory rozszerzone, więc każdy kosmetyk, który teraz zaaplikujesz na skórę, lepiej się wchłonie. Nałóż serum (możesz jednocześnie zrobić masaż wałkiem jadeitowym), następnie krem i olejek.

Chociaż parówka na twarz oferuje dużo korzyści, jeśli jest wykonywana nieprawidłowo, może doprowadzić do podrażnień i wysuszenia skóry.

Z sauny powinny zrezygnować osoby z trądzikiem różowatym, mającym skłonność do pękających naczynek, z egzemą i bardzo wrażliwą skórą.

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na specjalną parownicę do twarzy, zabieg możesz przeprowadzić nad miską z gorącą wodą lub przykrywając twarz ciepłym ręcznikiem.

Parówka na twarz nad miską

Wlej gorącą wodę do dużej miski, nachyl się i przykryj głowę ręcznikiem. Możesz dodać również ulubiony olejek eteryczny.

Parówka na twarz z ręcznikiem

Włóż czysty ręcznik do miski/garnka i zalej gorącą (nie wrzącą) wodą. Dokładnie odsącz i nałóż na twarz.

