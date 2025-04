Samoopalacze do twarzy sprawiają, że skóra wygląda jakbyśmy wróciły z długich, egzotycznych wakacji. Większość z nich nie tylko poprawia jej koloryt, ale także nawilża i regeneruje. Niestety, to jeden z tych produktów, których się boimy - wystarczy nierównomierna i niedokładna aplikacja, aby na twarzy powstały nieestetyczne smugi i przebarwienia.

Na rynku nie ma zbyt wielu samoopalaczy, które dedykowane są wyłącznie skórze twarzy. Choć na niektórych brązujących balsamach i samoopalaczach do ciała znaleźć można informację, że nadają się również do twarzy, to jeśli masz cerę problematyczną i skłonną do niedoskonałości - odradzamy ich stosowanie. Mogą uczulić i wywołać stany zapalne. Wybrałyśmy 5 najlepszych samoopalaczy, które nie zapychają porów i nadają się do każdego rodzaju skóry.

Samoopalacz do twarzy Pat&Rub

Samoopalacz marki Pat&Rub nawilża skórę, dodaje jej blasku i chroni przed przedwczesnym starzeniem. Pokochają go miłośniczki lekkich, nietłustych konsystencji - krem świetnie się rozprowadza i błyskawicznie wchłania.

Jego barwiąca formuła oparta jest na dihydroksyacetonie (związku występującym w naturze w komórkach roślin wyższych) i erytrulozie (naturalnym związku cukrowym). Dzięki obecności naturalnych wosków jojoba, mimozy i słonecznika krem wygładza i regeneruje skórę. Dodatkowo ektoina chroni przed utratą wody, a skwalan natłuszcza i goi stany zapalne. Samoopalacz jest w 100% wegański i wyprodukowany w Polsce.

fot. Samoopalacz do twarzy Pat&Rub, cena: 169 zł/materiały prasowe

Samoopalacz do twarzy Bronzing Face Serum St. Tropez

Samoopalacz wzbogacony jest ekstraktami z kwiatów brzoskwini i hibiskusa, które działają ochronnie na skórę i zabezpieczają ją przed zanieczyszczeniami powietrza. Samoopalacz marki St. Tropez ma niezwykle lekką konsystencję, która świetnie nawilża skórę i nadaje jej promienny wygląd. Kupisz go w perfumeriach Sephora.

fot. Samoopalacz do twarzy Bronzing Face Serum St. Tropez, cena: 95 zł/materiały prasowe

Samoopalacz do twarzy Self Tanners Collistar

Samoopalacz marki Collistar zawiera DHA Rapid, składnik, który skraca czas potrzebny na uzyskanie słonecznej opalenizny. Jego formuła jest wzbogacona o witaminę E i pochodne kukurydzy, które poprawiają nawilżenie skóry oraz mają działanie przeciwstarzeniowe. Samoopalacz działa już po godzinie od aplikacji. Zapewnia idealną równomierną opaleniznę, bez smug i zacieków. Jest bardzo łatwy i przyjemny w użyciu.

fot. Samoopalacz do twarzy Self Tanners Collistar, cena: ok. 100 zł/materiały prasowe

Samoopalacz do twarzy Lirene

Samoopalacz ma formę żelu, co sprawia, że aplikacja jest lekka, łatwa i przyjemna. Skóra po użyciu jest odżywiona, miękka w dotyku i pięknie pachnie kokosem. Już po godzinie zauważysz naturalnie wyglądającą, złocistą opaleniznę, która utrzymuje się do 4 dni.

Produkt zawiera 94% produktów pochodzenia naturalnego, przez co jest niezwykle delikatny dla skóry. Dzięki obecności ekstraktu z kwiatu lotosu w składzie, samoopalacz poprawia również jej elastyczność oraz zapobiega powstawaniu niedoskonałości.

fot. Samoopalacz do twarzy Lirene, cena: ok. 18 zł/materiały prasowe

Samoopalacz do twarzy Mimitika

Samoopalacz do twarzy marki Mimitika zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego. Produkt ma żelowo-kremową konsystencję, która umożliwia równomierne rozprowadzenie produktu, nie pozostawiając smug. Nadaje subtelną i naturalnie wyglądającą opaleniznę, za którą odpowiada naturalny DHA na bazie kwiatów rzepaku. Dodatkowo, dzięki zawartości oleju sezamowego i roucou, silnie odżywia skórę i działa antyoksydacyjnie. Kosmetyk nie zawiera alergenów, parabenów, olejów mineralnych i silikonu.

fot. Samoopalacz do twarzy Mimitika, cena: 85 zł/materiały prasowe

Przede wszystkim twarz musi być idealnie nawilżona. Wszędzie tam, gdzie jest sucha albo występuje podrażnienie, będzie się przebarwiać na o wiele ciemniejszy. Stosuj 1 lub 2 razy w tygodniu, aby uzyskać równomierną opaleniznę.

Przed nałożeniem samoopalacza na twarz, podobnie jak w przypadku nakładania go na całe ciało, warto wykonać peeling, który złuszczy martwy naskórek.

Niewielką ilość kremu nanieś równomiernie na skórę twarzy . Szczególną uwagę zwróć przy aplikacji na linii włosów i brwi - w tych miejscach nałóż mniej preparatu.

. Szczególną uwagę zwróć przy aplikacji na linii włosów i brwi - w tych miejscach nałóż mniej preparatu. Po aplikacji dokładnie umyj ręce.

Do chwili wchłonięcia się kremu, unikaj kontaktu z ubraniem.

