Rzeżucha jest źródłem cennych witamin i minerałów, które są niezbędne do utrzymania zdrowej i pięknej skóry. Zawiera m.in. witaminy A, z grupy B, C, E, K, wapń, mangan, siarkę, żelazo, sód i magnez. Bogata jest również w silne przeciwutleniacze, takie jak karotenoidy i flawonoidy. Zrobiony z niej tonik zadba o prawidłowe nawilżenie, przywróci zdrowy koloryt i będzie świetnym wsparciem w pielęgnacji anti-ageing.

Rzeżucha chroni skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi wolnymi rodnikami i zanieczyszczeniami środowiska, zmniejsza stany zapalne, pomaga w leczeniu trądziku i przywraca młodzieńczy blask. Na tym nie koniec jej zalet. Oto wszystkie korzyści stosowania rzeżuchy na twarz:

rozjaśnia przebarwienia,

poprawia koloryt,

zmniejsza produkcję sebum,

nawilża skórę,

pomaga w leczeniu stanów zapalnych,

łagodzi podrażnienia,

odmładza,

przywraca blask,

zapobiega powstawaniu zmarszczek.

Rzeżucha na włosy - zapobiega przedwczesnemu siwieniu i stymuluje ich wzrost. Jak stosować?

fot. Adobe Stock, zgurski1980

W pielęgnacji najczęściej wykorzystuje się sok z rzeżuchy. Możesz zrobić go z każdej odmiany. Jest łatwy i szybki w przygotowaniu — wszystko, co jest potrzebne to zielone listki, woda i odrobina miodu.

Tonik z rzeżuchy ma właściwości odmładzające rozjaśniające, przeciwtrądzikowe i nawilżające.

Pamiętaj, aby przed zastosowaniem, wykonać próbę uczuleniową.

Sok z rzeżuchy na twarz

Garść rzeżuchy zmiksuj ze szklanką wody. Następnie odcedź listki przez gazę, a płyn przelej do buteleczki. Do przygotowanego soku dodaj łyżeczkę płynnego, naturalnego miodu. Nasącz nim wacik i przetrzyj twarz, szyję i dekolt. Najlepsze efekty osiągniesz stosując regularnie, dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

