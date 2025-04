Rzęsy magnetyczne powstały na potrzeby kobiet, które na co dzień korzystają ze sztucznych rzęs. Jak wiadomo, ich aplikacja nie jest łatwa i wymaga wprawnej ręki, a do tego może niszczyć naturalne włoski szczególnie, jeśli korzystamy z nich zbyt często. Poza tym, zdarza się także, że źle założone rzęsy odklejają się w ciągu dnia, co wygląda bardzo nieestetycznie. Czym jest więc amerykański wynalazek - magnetyczne rzęsy?

Magnetyczne rzęsy, jak sama nazwa wskazuje, trzymają się na powiece, dzięki magnetycznym paskom. Aplikuje się je bardzo szybko, a efekt jest spektakularny. To idealne rozwiązanie na imprezę lub większą uroczystość, kiedy zależy nam na bardziej wyrazistym spojrzeniu.

W opakowaniu znajdują się 4 paski - po dwa na każde oko. Aplikacja polega na przyłożeniu jednego paska nad górną, a drugiego nad dolną linią rzęs tak, aby nasze naturalne rzęsy znalazły się pomiędzy nimi. Zakończone magnesami paski przyciągają się i trzymają się powieki. Najlepiej robić to od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka.

Do aplikacji możemy wykorzystać specjalną magnetyczną pęsetę, która ułatwi cały proces.

Ten prosty trik sprawi, że twoje rzęsy będą wyglądały jak sztuczne

fot. Rzęsy magnetyczne/Adobe Stock, Karyna

Ściągnięcie magnetycznych rzęs jest bardzo proste. Wystarczy chwycić je w zewnętrznym kąciku, upewniając się, że nie trzymamy naszych naturalnych włosków i delikatnie pociągnąć.

Magnetyczne rzęsy po każdym ściągnięciu przemyj ciepłą wodą i schowaj do pudełeczka. Do czyszczenia unikaj płynów do demakijażu na bazie olejów.

Jak i czym myć sztuczne rzęsy? Zasady pielęgnacji przedłużanych rzęs

Przed snem zaleca się ściągnięcie magnetycznych rzęs i wykonanie dokładnego demakijażu.

Rzęsy magnetyczne - zalety

Rzęsy magnetyczne mają wiele zalet: nie potrzeba do nich kleju, są trwałe, wielokrotnego użytku, szybko się je zakłada, nie niszczą naturalnych rzęs i dopasowują się do kształtu oka. To również dobra alternatywa dla kobiet uczulonych na klej oraz tych o wrażliwych oczach.

Rzęsy magnetyczne - wady

Mimo licznych zalet, rzęsy na magnes mają też wady. Wiele dziewczyny skarży się, że produkt jest wyczuwalny na oku, co powoduje dyskomfort oraz że wyglądają nienaturalnie.

Rzęsy dostępne są m.in. na Zalando, Allegro, Temu, w Action i drogeriach Rossmann. Kosztują około 15-60 zł. Cena uzależniona jest od producenta, a także czy jest dołączony do nich magnetyczny eyeliner.

Rzęsy magnetyczne NAM

fot. Rzęsy magnetyczne NAM, cena: 45,99 zł/materiały prasowe (dostępne w Rossmann)

Rzęsy magnetyczne z eyelinerem, Action

fot. Rzęsy magnetyczne z eyelinerem, Action, cena: 13,45 zł/materiały prasowe

Rzęsy magnetyczne Stay Mag, Melody Lashes

fot. Rzęsy magnetyczne Stay Mag, Melody Lashes, cena: 69 zł/materiały prasowe (dostępna na Zalando)

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.12.2019 r.

