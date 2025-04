Przedłużanie rzęs to idealne rozwiązanie dla tych, które nie zostały obdarzone długimi, gęstymi włoskami lub które nie chcą tracić czasu na makijaż. Spojrzenie szybko nabiera głębi i staje się bardziej wyraziste. Wielką zaletą zabiegu jest też trwałość – efekty utrzymują się do kilku tygodni.

Jedną z najnowszych metod przedłużania są rzęsy Kim Camellia, inspirowane celebrytką Kim Kardashian — nierówne, lekko poszarpane. Pokochają je miłośniczki odważnego make-upu.

Spis treści:

Rzęsy Kim Camellia wykonywane są metodą ząbkową. Wykorzystuje się w nich trzy różne długości włosków syntetycznych, między którymi jest 2 mm różnicy np. np. 8, 10 i 12 mm. Długość oraz gęstość dobierane są indywidualnie do kształtu oka klientki.

Metody przedłużania rzęs: 6 najpopularniejszych technik

Rzęsy przedłużane metodą Kim Camellia mogą utrzymać się nawet do 8 tygodni. Wszystko zależy od pielęgnacji, wykonania oraz od indywidualnego cyklu życia naszych naturalnych włosków.

Rzęsy Kim Camellia pokochają kobiety, które lubią mocniej podkreślić oko. Spojrzenie jest bardziej wyraziste, jednak dzięki różnym długością włosków, całość prezentuje się niezwykle lekko. Dobrze wyglądają na dużych, jak i małych oczach.

Aby jak najdłużej cieszyć się pięknym wachlarzem rzęs, należy je odpowiednio pielęgnować. Bardzo istotne są pierwsze dwie doby. W tym czasie:

unikaj sauny oraz nie bierz długich, gorących kąpieli;.

nie trzyj i nie dotykaj oka;

nie śpij na brzuchu, aby nie wycierać włosków o poduszkę;

nie stosuj tłustych kremów w okolicy powiek;

do demakijażu stosuj łagodny płyn micelarny.

Jak i czym myć sztuczne rzęsy? Zasady pielęgnacji przedłużanych rzęs

Przedłużanie rzęs Kim Camellia to zaawansowana metoda i wymaga odpowiedniego szkolenia, przez co niestety, nie jest dostępna we wszystkich salonach.

Cena uzależniona jest od lokalizacji, renomy salonu oraz rodzaju włosków. Waha się w granicach 250-350 zł.

Po 3 tygodniach można uzupełnić rzęsy. Cena takiego zabiegu to ok. 200 zł.

