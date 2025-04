1 z 7

Płyn micelarny do demakijażu, Mixa, 400 ml – 16 zł

1. Demakijaż, ale dokładny

Usunięcie makijażu przed nocnym odpoczynkiem to absolutnie najważniejsza wieczorna czynność pielęgnacyjna! Jednak zmycie tuszu na rzęsach, eyelinera z powiek, szminki czy różu z policzków tylko wtedy jest dokładne, jeśli na kolejnym płatku do demakijażu nie pojawi się nawet odrobina makijażu. W przeciwnym wypadku należy dalej oczyszczać cerę – aż do czystego płatka.