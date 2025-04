Witamina C to składnik o wielokierunkowym działaniu, dzięki któremu można osiągnąć wiele pożądanych efektów, w dodatku w różnych obszarach. Jako składnik w diecie zapewnia odporność, z kolei w pielęgnacji odpowiada za rozjaśnianie przebarwień, stymuluje syntezę kolagenu, ujędrnia i nawilża oraz działa przeciwstarzeniowo. Kosmetyki z nią w składzie to must have, który ponadto sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry, nawet tej wrażliwej.

Obudź się z blaskiem!

Pielęgnacja oparta o witaminę C tak samo, jak każda inna, najlepiej zadziała nocą, czyli wtedy, kiedy uruchamiają się procesy regeneracyjne, a skóra jest wolna od szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie powietrza. Nowość z witaminą C od Alkmie – maska Get up Bright! to właśnie produkt przeznaczony do wieczornej pielęgnacji, który przywróci cerze blask, zniweluje przebarwienia, a ponadto pobudzi produkcję kolagenu – składnika, który odpowiada za jej młody wygląd.

W formule nowości znajdują się dwie stabilne formy witaminy C, które uzupełniają ekstrakty z perełkowca japońskiego, skórki mandarynki i yuzu oraz nasion gryki. Dzięki takiemu połączeniu działanie witaminy C jest maksymalnie wzmocnione, a więc rozjaśniona skóra to coś, na co zdecydowanie można liczyć, regularnie stosując ten produkt.

Inny składnik zawarty w masce to olej z karotki, który z kolei naturalnie poprawia koloryt skóry. Formuła Get up Bright! to też ekstrakt z mandarynek z Chios, który odpowiada za złagodzenie podrażnionej skóry, pobudzenie produkcji kolagenu oraz wyraźne zwiększenie jędrności. Składnik ten jest pozyskiwany jedynie na greckiej wyspie Chios poprzez upcykling skórek z organicznych mandarynek, wykorzystywanych do produkcji esencji perfum. Charakteryzuje się zrównoważoną uprawą i ręcznym zbiorem. Dzięki temu maska jest nie tylko dobra dla skóry, ale również przyjazna dla środowiska!

Jeżeli chodzi o sposób użycia Get up Bright! – wystarczy przed pójściem spać, nałożyć cienką warstwę produktu, omijając okolice oczu – et voilà!

Należy tylko pamiętać o wcześniejszym oczyszczeniu skóry – w tym pomóc mogą jednorazowe ręczniczki do twarzy Pure Face Towels od Alkmie. To higieniczna alternatywa wykonana w 100% z biodegradowalnych włókien roślinnych i pozbawiona kompozycji zapachowej. Dzięki temu jest odpowiednia nawet do cery wrażliwej.

W ramach dopełnienia pielęgnacji, warto rano, po zmyciu pozostałości maski i oczyszczeniu skóry (najlepiej również ręcznikami Pure Face Towels), zaaplikować serum Wake-up shot!. Taki duet zapewni kompleksowe działanie energetyzujące i rozjaśniające – zarówno w dzień, jak i w nocy. Kosmetyki te mogą być stosowane przez cały rok, pod warunkiem, że poranna pielęgnacja uwzględnia SPF. Tylko z ochroną przeciwsłoneczną kosmetyki mające w składzie witaminę C mogą spełniać swoje funkcje i faktycznie zwalczać przebarwienia.

Niech końcówka zimy dni będzie czasem, w którym wydobędziemy ze skóry jej naturalny blask – tak, aby już na wiosnę się nim cieszyć i pięknie rezonować ze słońcem!

