Podkład rozświetlający to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać cerze zdrowy blask i świeżość. Dzięki lekkiej konsystencji i pielęgnacyjnym składnikom nie tylko upiększa, ale także dba o kondycję skóry. Jeśli chcesz wyglądać promiennie każdego dnia, koniecznie przetestuj tę propozycję od marki AA.

Reklama

Podkład z efektem rozświetlenia, nawilżenia i wygładzenia skóry

Jako fanka rozświetlających podkładów i posiadaczka cery mieszanej w kierunku tłustej, nierzadko mam problem ze znalezieniem odpowiedniego podkładu. Takiego, który długo się utrzyma, nie będzie się rolował ani ważył i dobrze będzie współgrał z dermokosmetykami, których używam na co dzień.

AA My Beauty Power to podkład z dobrym składem i bardzo ciekawy przypadek, bo jest lekki i nie obciąża skóry, a przy tym dobrze kryje niedoskonałości i przebarwienia. To, czego nie lubię w tego typu podkładach, to drobinki, które wyglądają jak przypadkowo sypnięty na twarz brokat. Tutaj nie ma takiego problemu. Podkład pięknie rozświetla skórę, nadaje jej zdrowy blask i tzw. glow.

Dodatkowo pozostawia naturalne wykończenie, nie wchodzi w załamania ani zmarszczki, a w połączeniu z pudrem matującym bardzo długo się utrzymuje. Składniki nawilżające oraz witamina C dbają o całodniowe nawilżenie, dzięki czemu cera wygląda po prostu naturalnie.

Ogromną zaletą jest także jego cena. W Rossmannie podkład ten można dostać za 29,99 zł, a często są na niego atrakcyjne promocje.

fot. rozświetlający podkład do twarzy na wiosnę za 29,99 zł/mat. prasowe

Podkład rozświetlający AA My Beauty Power: co go wyróżnia?

Podkład ten posiada lekką, hipoalergiczną formułę i zawiera aż 95% składników pochodzenia naturalnego, dzięki czemu nie tylko wyrównuje koloryt skóry, ale także realnie wpływa na jej kondycję.

Dzięki zawartości witaminy C skutecznie wyrównuje koloryt cery, zmniejsza widoczność przebarwień i dodaje skórze blasku. Niacynamid poprawia jędrność i sprężystość, pomagając w redukcji niedoskonałości, a neopeptyd widocznie wygładza i ujędrnia skórę, nadając jej młodzieńczy wygląd.

Podkład wyrównuje i ujednolica koloryt, zmniejsza widoczność przebarwień, wygładza i rozświetla skórę, a przy tym zapewnia naturalne wykończenie bez efektu maski.

Reklama

Czytaj także:

Baza pod makijaż na bazie wody: idealny wybór dla zdrowej, nawilżonej skóry

Oto najlepsze żele do stylizacji brwi

Oto 7 pomysłów na skuteczny demakijaż za mniej niż 20 zł