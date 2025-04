fot. ONS, materiały prasowe

Agnieszka Szulim znana jest ze swojej miłości do wyrazistych szminek. Tym razem wybrała pomadkę w pięknym intensywnym różu i połączyła ją z niezwykle subtelnym, rozświetlającym makijażem. Całość wygląda bardzo świeżo i niezwykle wdzięcznie. A jak wam się podoba ten look? Chcecie wiedzieć, jak go wykonać krok po kroku?

Makijaż Agnieszki Szulim krok po kroku

1. Na twarz nałóż podkład rozświetlający idealnie dobrany do koloru twojej cery.

2. Na powieki nałóż bazę, która przedłuży trwałość cieni.

3. Pod oczy nałóż rozświetlacz, ale uważaj, aby nie przesadzić z jego ilością.

4. Twarz oprósz sypkim pudrem.

4. Na ruchomą część powieki nałóż matowy cień w kolorze kremowym.

5. Powyżej ruchomej części powieki nóż beżowy cień - również matowy.

6. Kąciki oka rozświetl białym, opalizującym cieniem.

7. Następnie na górnej powiece narysuj eyelinerem czarną kreskę, która optycznie zagęści linię rzęs.

8. Wytuszuj rzęsy maskarą pogrubiającą.

9. Wymodeluj poliki pudrem brązująco-rozświetlającym.

10. Pomaluj usta matową różową pomadką.

Jakie kosmetyki będą potrzebne do wykonania rozświetlającego makijażu?

fot. materiały prasowe

1. Baza pod cienie do powiek, smashbox, cena: 90 zł

2. Matujący puder sypki, JOKO, kolor jasny beż, cena: 24 zł

3. Matowy cień do powiek, L’oréal Paris, nr 106, cena: 38 zł

4. Pomadka Rich Lip Color, Bobbi Brown, kolor Ibiza Pink, cena: 115 zł

5. Puder brązująco-rozświetlający, Sephora, nr 2, cena: 55 zł

6. Cień do powiek, Douglas, kolor Claire (nr 10), cena: 39 zł

7. Rozświetlacz Match Perfection, Rimmel, kolor Classic Beige ( nr 030), cena: ok. 30 zł

8. Cień do powiek i policzków, Make Up For Ever, nr 3, cena: 79 zł

9. Satynowy podkład, AA, nr 101, cena: 27,50 zł

10. Eyeliner Glamour, Lambre, cena: 25 zł

11. Pogrubiająca maskara Mega Plush Volum Express, Maybelline, cena: 32 zł

