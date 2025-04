Kredka do makijażu to jeden z podstawowych kosmetyków, który ma praktycznie każda kobieta. Obecnie możemy wybierać między produktami przeznaczonymi do powiek, brwi, ust, a nawet konturowania. Teraz do gry wchodzi jeszcze jeden rodzaj - kredka rozświetlające łuk brwiowy.

Czy warto używać kredek rozświetlających łuk brwiowy?

Brwi są bardzo ważnym elementem codziennego makijażu. Już jakiś czas temu zrozumiały, to największe marki kosmetyczne i wprowadziłi produkty do stylizacji brwi do swojej stałej oferty. Ten sektor cały czas rośnie w siłę, a na rynku pojawiają się cały czas nowe propozycje. Jednym z ostatnich hitów, jest kredka rozświetlająca łuk brwiowy.

Czemu warto ją mieć? Najważniejszym powodem jest fakt, że optycznie unosi brew, dzięki temu spojrzenie nabiera charakteru. Aby uzyskać bardziej spektakularny efekt, można aplikować ją również nad brwiami. Należy jednak pamiętać, że wszystko, co rozświetlamy, jest znacznie lepiej widoczne.

W popularnych drogeriach możecie spotkać kredki rozświetlające łuk brwiowy lub produkty 2 w 1, łączące tradycyjną kredkę do podkreślania kształtu brwi i rozświetlającą. To praktyczne rozwiązanie, które sprawdzi się zwłaszcza w czasie podróży, gdy każdy centymetr wolnej przestrzeni jest na wagę złota.

1. Kredka rozświetlająca łuk brwiowy Essence, cena 10,99 zł; 2. Cień do powiek i rozświetlacz pod brwi Dr Irena Eris, cena 59 zł; 3. Kredka podkreślająca brwi High Brow Benefit, cena 115 zł; 4. Rozświetlacz w kredce Brows Highlighter Wibo, cena 15 zł; 5. Kredka rozświetlająca łuk brwiowy Eyebrow Lifter Isadora, cena 44,90 zł; 6. Ołówek rozświetlający brwi Sephora, cena 35 zł; 7. Kredka do brwi i rozświetlacz Clinique, cena 89 zł; 8. Kredka i rozświetlacz pod łuk brwiowy NYX, cena 39 zł