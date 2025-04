Pomadka Twist-up Gloss Stick Isadora, cena, ok. 57,90 zł

Peeling kawowy do ciała Body Boom, cena, ok. 65 zł

Suchy olejek z drobinkami Sunkissed Isadora, cena, ok. 92,90 zł

Baza pod podkład Touche Éclat Blur Primer YSL, cena, ok. 212 zł

Hypoalergiczny rozświetlacz w sztyfcie Bell, cena, ok. 24,99 zł

Rozświetlająco-nawilżający krem do twarzy Skin79, cena, ok. 135 zł

Błyszczyk do ust Gloss Volupté YSL, cena, ok. 129 zł

Rozświetlający krem CC Luminessence Giorgio Armani, cena, ok. 250 zł

Błyszczyk do ust Lip Lover Lancome, cena, ok. 99 zł

Tusz do rzęs Diorshow, cena, ok. 155 zł

Bronzer do twarzy Dr Irena Eris, cena, ok. 79 zł

Wodoodporny tusz do rzęs Infinito Collistar, cena, ok. 99 zł

Puder brązujący Michael Kors, cena, ok. 229 zł

Rozświetlacz Mary Lou Manizer The Balm, cena, ok. 89,90 zł

Krem samoopalający Face Magic Drops Collistar, cena, ok. 125 zł

Krem do skóry naczyniowej z tendencją do trądzika różowatego Dottore, cena, ok. 140 zł