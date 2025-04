Lato w pełni, więc ciemne i ciężkie bronzery chowamy głęboko do szuflady. Pora na delikatne rozświetlenie twarzy! Czym można zrobić to lepiej niż kosmetykiem, który oprócz pięknego blasku daje nam też pewność, że jego skład nie zaszkodzi naszej skórze?

Reklama

Piękny blask bez szkodliwych składników

Rozświetlacze mineralne Annabelle Minerals mają w sobie tylko to, co potrzebne. Jedynie pięć najważniejszych składników doda twojej cerze blasku, którego pozazdrościłaby niejedna gwiazda.

Co w nim się znajduje? Połyskująca mika, chroniący przed promieniami UV dwutlenek tytanu, ułatwiająca rozprowadzanie pudru krzemionka, kryjący tlenek krzemu oraz barwiący tlenek żelaza. I to wszystko! Jak widać, tyle wystarczy, aby cieszyć się piękną, rozświetloną cerą. Rozświetlacze są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych:

chłodnej Diamond Glow

cieplejszej Royal Glow.

Rozświetlacze Annabelle Minerals kosztują 59,90 zł, niech jednak nie przerazi cię ta cena. Kosmetyki mineralne są wyjątkowo wydajne, długo więc nie będziesz musiała się martwić o kupno nowego rozświetlacza.

Jak nakładać rozświetlacz mineralny?

Do nakładania rozświetlacza przyda się mały pędzel kabuki, dzięki któremu zaaplikujesz go równomiernie i precyzyjnie. Oprócz szczytów kości policzkowych, czubek nosa i wewnętrzne kąciki oka możesz go nakładać na całe powieki - doskonale sprawdzi się w roli rozświetlającego cienia do powiek. W takiej wersji zabłyśniesz na niejednej imprezie!

Reklama

Zobacz też:

Matowa pomadka, którą pokochały inluencerki. Kupisz ją na promocji w Rossmannie!

5 najlepszych korektorów pod oczy. Kupisz je za mniej niż 30 złotych!