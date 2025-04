Potrafią dodać blasku w kilka sekund, a teraz nie musimy się z nim ograniczać. Przecież w karnawale modne jest wszystko, co się błyszczy! Waszym najlepszym przyjacielem na najbliższe tygodnie powinien zostać rozświetlacz do twarzy. A jeżeli zobaczycie, jakie daje efekty, nie będziecie w stanie się z nim rozstać już nigdy!

Rozświetlacz - kosmetyk, który pokochasz

Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z rozświetletlaczami wybierzcie tańsze produkty. Dają rewelacyjne efekty, a nie obciążą budżetu. Naszymi faworytami są kosmetyki marki Wibo (to kultowy produkt, który uwielbiają i polecają blogarki) i Lirene (nowoś, którą warto wypróbować). Od tego pierwszego same zaczynałyśmy swoją przygodę z kosmetykami tego tupu i często do niego wracamy.

Jednak z czasem apetyt rośnie coraz bardziej. Chyba nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile rozświetlaczy mamy w swojej kolekcji. Jeżeli chociaż raz miałyście okazję używać kosmetyków Benefit, to wiecie, że są genialne. W ofercie tej marki znajdziecie aż 2 znakomite kosmetyki z połyskującymi drobinkami. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który jest lepszy!

Nie mogłyśmy również zapomnieć o kultowym Cindy Lou Manizer. Daje zniewalający efekt rozświetlenia, który utrzymuje się wiele godzin. Teraz możecie kupić go w komplecie Mary Lou i Betty Lou. Wszystko dzięki limitowanej wersji palety do makijażu The Manizer Sisters. Musimy ją mieć!

