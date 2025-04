Rozświetlacz to kosmetyk, który potrafi dodać skórze blasku, odmłodzić i podkreślić rysy twarzy. Przez bardzo długi czas wydawało się nam, że używa ich bardzo mało kobiet. Nasze wątpliwości w ostatnich dniach rozwiała makijażystka, która na co dzień pracuje w jednej ze znanych drogerii. Gdy zapytałyśmy ją o rozświetlacze, to z uśmiechem na twarzy stwierdziła, że Polki je kochają, a szczególnie te w sztyfcie.

Kosmetyczny hit - rozświetlacz w sztyfcie

W ofercie znanych marek kosmetycznych znajdziecie kilka bardzo dobrych rozświetlaczy w sztyfcie. Gdybyśmy miały wybrać ten najlepszy, miałybyśmy ogromny problem. Świetny jest Watt's up! od Benefit. Ma piękne opakowanie, ładnie pachnie i daje cudowny blask. Do tego wszystkiego ma poręczny aplikator zakończony gąbeczką.

Kolejnym produktem, który możemy wam polecić, jest pomadka i róż marki Smashbox. To uniwersalny kremowy sztyft, który zapewni skórze blask. Delikatna kremowa konsystencja sprawia, że idealnie wtapia się w skórę, dodając jej promiennego blasku. Daje efekt "mokrych" policzków!

Jeżeli jesteście w trakcie szukania idealnego rozświetlacza, to przyjrzyjcie się również produktowi Glow Stick od Marca Jacobsa. Jest odpowiedni dla każdej karnacji, dlatego nie będziecie musiały się martwić, czy wybrałyście odpowiedni kolor. Sztyft ma lekko opalizująca formułę, która błyskawicznie wtapia się w skórę i podkreśla kości policzkowe. Ma bardzo wygodne (i małe) opakowanie, które możecie wrzucić do torebki i dokonać drobnych poprawek makijażu w ciągu dnia.

