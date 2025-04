Rozświetlacze przebojem wkradły się na polski rynek kosmetyczny. Jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane jedynie na specjalne okazje, a teraz używamy ich na co dzień. Dlaczego je polubiłyśmy? Tylko one potrafią dodać skórze blasku, sprawiają, że wyglądają zdrowo i promiennie. Na rynku dostępne są rozświetlacze w sztyfcie, kamieniu, sypkie i w kremie. My dzisiaj chcemy przekonać was do tych ostatnich!

Kto powinien używać rozświetlaczy w płynie?

Powinnyśmy zacząć od tego, kto powinien używać rozświetlaczy? Wszystkie kobiety, które chcą dodać swojej skórze blasku. Jednak nie polecamy go paniom, które mają tłustą cerę, wypryski i zmarszczy - kosmetyk dodatkowo podkreśli niedoskonałości, które zazwyczaj chcemy ukryć. Rozświetlacz w kremie lub płynie jest doskonały dla posiadaczek suchej skóry.

Pamiętaj jednak, że jeżeli większość twoich kosmetyków do makijażu jest płynna, to taki powinien być również rozświetlacz. Jeżeli używasz głównie kosmetyków w kamieniu, to powinnaś się również zdecydować na rozświetlacz w kamieniu. Dlaczego? Dzięki temu unikniesz nieestetycznych plam, a kosmetyki będą utrzymywały się na skórze przez cały dzień.

Jak wybrać kolor rozświetlacza?

Wszystko zależy od twojego typu urody. Jeżeli masz ciepły typ urody, to wybieraj lekko różowe, brązowe, koralowe lub perłowe kosmetyki. Kobiety o zimnym typie urody powinny się zdecydować na mroźne biele, fiolety, a nawet z domieszką błękitu.

Wybieraj kosmetyki, które dają efekt tafli. Unikaj rozświetlaczy z wyraźnymi drobinkami, które wyglądają, jakbyś obsypała się brokatem, a przecież nie o to chodzi.

Jak nakładać rozświetlacz?

Rozświetlacz nakładaj na partie twarzy, które chcesz uwypuklić i nadać im trójwymiarowy efekt. Gdzie go nakładać?

Kości policzkowe - nałóż je na najbardziej wystającą część policzków, kosmetyk delikatnie wklep palcami;

- nałóż je na najbardziej wystającą część policzków, kosmetyk delikatnie wklep palcami; Nos - cienka kreska przez całą długość sprawi, że nos wyda się smuklejszy;

- cienka kreska przez całą długość sprawi, że nos wyda się smuklejszy; Łuk kupidyna - spróbuj nawet jeśli jesteś sceptycznie nastawiona. Ta drobna zmiana w makijażu sprawi, że usta będą wydawały się pełniejsze;

- spróbuj nawet jeśli jesteś sceptycznie nastawiona. Ta drobna zmiana w makijażu sprawi, że usta będą wydawały się pełniejsze; Wewnętrzne kąciki oka - nałożony w kącikach oczu optycznie je powiększy i rozświetli spojrzenie.

Chcesz osiągnąć bardziej spektakularny efekt? Wypróbuj strobingu, który polega na konturowaniu twarzy rozświetlaczem. Dzięki tej metodzie ukryjesz mankamenty urody i podkreślisz atuty.

Zajrzyj do naszej galerii i zobacz najlepsze rozświetlacze w kremie i płynie.

