Świat oszalał na punkcie strobingu! Klika dni temu pisałyśmy wam o tym nowym sposobie konturowania twarzy i nasze statystyki pokazują, że ten temat również bardzo was zainteresował. Dlatego dzisiaj przygotowałyśmy dla was przegląd kosmetyków, które ułatwią wam wykonanie rozświetlającego makijażu. Jesteście ciekawe? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kosmetyki, dzięki którym wykonasz strobing make-up:

Do wykonania tego makijażu potrzebny jest jedynie rozśwetlacz, jeżeli wolicie używać oddzielnych kosmetyków pod oczy czy na łuki brwiowe to oczywiście nie ma przeciwwskazań, ale nie jest to konieczne. Musicie jednak pamiętać, że wybranie przez was produkty nie mogą zawierać połyskujących drobinek - mają jedynie nabłyszczać. Dzięki temu uzyskacie efekt zdrowej i promiennej skóry. Możecie używać pudrów w kamieniu, rozświetlaczy w płynie, kremie, sztyfcie lub kredce - wybór należy do was.

Nie wiecie jak wykonać strobing make-up? Na instagramie znajdziecie bardzo dużo zdjęć i filmików, które pomogą wam w wykonaniu tego typu makijażu.

#Strobing is here. A nifty technique that beats contouring. Just dab Maybelline Dream Lumi in key spots, blend in and BOOM! Shine on you crazy diamond. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Maybelline New York (@maybelline) 20 Lip, 2015 o 12:38 PDT

