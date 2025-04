Ten sezon należy do kolorowych szminek! Na światowych wybiegach pojawił się miks pomarańczowych i różowych ust, a trend wreszcie podchwyciły ulice. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy przegląd różowych pomadek we wszystkich odcieniach - od tych jasnych i pastelowych, przez mocno nasycone aż po bardzo ciemne i intensywne.

Różowa szminka pasuje każdej z nas, trzeba tylko znaleźć idealny dla siebie odcień. I wcale nie chodzi tu o to, czy kolor jest mocny czy jasny. Chodzi o jego temperaturę - chłodne odcienie z domieszką błękitów i fioletów pasują chłodnym, a te z domieszką czerwieni ciepłym karnacjom. Która różowa szminka zagości w Waszych kosmetyczkach?

