Bez różu i bronzera ani rusz! My mamy słabość do kosmetyków, które modelują twarz, szczególnie tych, które zamknięte są w uroczych opakowaniach. Z przyjemnością testujemy wszystkie nowości, które pojawiają się na rynku. W tym sezonie królują róże z domieszką połyskujących drobinek i w towarzystwie naturalnych, cielistych odcieni.

Róż czy bronzer - co wybrać?

Wszystko zależy od tego jaki efekt chcecie uzyskać. Dla podkreślenia kości policzkowych zawsze wybierajcie bronzery, a do dodania odrobiny rumieńców róże. Jeśli używacie matowych kosmetyków koniecznie dodajcie do nich trochę blasku np. dzięki rozświetlaczom. Zajrzyjcie do naszej galerii z najpiękniejszymi kosmetykami do modelowania twarzy. Są boskie!

