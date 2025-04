Róż do policzków zawsze mamy w swoich torebkach. Zaraz obok podkładu, pudru i tuszu do rzęs to kosmetyk, bez którego nie wyobrażamy sobie codziennego makijażu. Już jednym muśnięciem możemy dodać skórze blasku i młodzieńczej świeżości.

Róże do policzków występują w niezliczonej ilości odcieni - od cielistych, morelowych po nasycone, mocno różowe. Te z Was, które mają chłodny odcień karnacji powinny wybierać chłodne, różowe odcienie, a te które mają ciepły kolor skóry - ciepłe. Brzmi banalnie, ale niektóre kobiety popełniają błąd i dobierają róż do makijażu a nie karnacji. Pamiętajcie, róż musi współgrać z kolorem Waszej skóry. Warto zwrócić uwagę czy róż zawiera połyskujące drobinki - taki rozświetlacz idealnie sprawdzi się wiosną i latem!

