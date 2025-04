Róż do policzków, to zaraz obok podkładu i tuszu do rzęs najważniejszy kosmetyk do makijażu. Potrafi nie tylko wymodelować kształt twarzy, ale także dodać blasku i młodzieńczego wyglądu. Już za jednym muśnięciem pędzla twoja buzia może zmienić się nie do poznania!

Aby wybrać ten idealny, musisz przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy masz ciepły czy zimny typ urody. To jednak nie wszystko. Dużo zależy też od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć i jaki makijaż zamierzasz zrobić. W przypadku różów do policzków bardzo często spory kontrast jest mile widziany. Ale po kolei.

Jak dobrać róż do karnacji?

Jeśli zależy ci wyłącznie na podkreśleniu naturalnych rumieńców, róż powinien być zbliżony kolorem do naturalnego koloru ust. Możesz lekko poszczypać policzki i zobaczyć, na jaki kolor się czerwienią. Jeśli chcesz dodać sobie mroźnych, świeżych kolorów, wybieraj pastelowe róże i brzoskwiniowe odcienie (te z domieszką fioletu zarezerwowane są raczej dla Azjatek).

Odcienie a karnacja:

Różowy - odcienie z tej gamy w naturalny sposób odświeżają cerę każdego rodzaju. Do jasnej pasują odcienie delikatne wręcz transparentne, do ciemniejszej bardziej zdecydowane.

- odcienie z tej gamy w naturalny sposób odświeżają cerę każdego rodzaju. Do jasnej pasują odcienie delikatne wręcz transparentne, do ciemniejszej bardziej zdecydowane. Brzoskwiniowy - ta tonacja ma wiele odmian – część z nich zbliża się do czerwieni, inne do żółci. Te pierwsze pasują do karnacji chłodnej, drugie do ciepłej.

- ta tonacja ma wiele odmian – część z nich zbliża się do czerwieni, inne do żółci. Te pierwsze pasują do karnacji chłodnej, drugie do ciepłej. Śliwkowy i bordowy - są stworzone dla karnacji ciemniejszych, oliwkowych i łatwo opalających się. Wystarczy odrobinka, aby uzyskać efekt wymodelowania twarzy.

- są stworzone dla karnacji ciemniejszych, oliwkowych i łatwo opalających się. Wystarczy odrobinka, aby uzyskać efekt wymodelowania twarzy. Morelowy - odcienie pomarańczowe, koralowe, ze złocistymi refleksami pasują do opalonej skóry.

- odcienie pomarańczowe, koralowe, ze złocistymi refleksami pasują do opalonej skóry. Czerwony - pasują do karnacji chłodnych i bardzo jasnych, trzeba jednak uważać z ilością aplikowanego produktu.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Rodzaje różów do policzków

Róże różnią się od siebie po pierwsze formułą, a po drugie tym, jakie dają wykończenie. Ten idealny powinien współgrać z pozostałymi kosmetykami, których używasz do codziennego do makijażu.

Formuła różów do policzków:

wypiekana, prasowana,

w tincie,

w kremie,

w sztyfcie.

Tutaj sporo zależy od tego, jakie formuły mają pozostałe produkty do makijażu. Jeśli szczególnie upodobałaś sobie te w kremie, róż powinien również być kremowy. I na odwrót. Dlaczego tak? Przeciwstawne formuły, jak np. wypiekana i w kremie, nie zawsze się ze sobą lubią i potrafią się w trakcie dnia... zważyć na twarzy. Ich aplikacja też nie jest łatwa - nakładanie kremowego różu na oprószoną pudrem twarz jest koszmarem.

Wykończenie różów:

matowe - najbardziej neutralne, ale jednocześnie dość „smutne", nie zapomnij dodatkowo zastosować rozświetlacza;

- najbardziej neutralne, ale jednocześnie dość „smutne", nie zapomnij dodatkowo zastosować rozświetlacza; satynowe - najbardziej uniwersalne - sam blask różu jest wystarczający, ale możesz wzbogacić go kosmetykami rozświetlającymi;

- najbardziej uniwersalne - sam blask różu jest wystarczający, ale możesz wzbogacić go kosmetykami rozświetlającymi; z drobinkami - kosmetyk 2 w 1, połysk jaki nadaje nie wymaga stosowania dodatkowych produktów rozświetlających (wręcz jest to niewskazane).

Jak nakładać róż?

Włącz swoją mimikę i... uśmiechnij się najszerzej jak tylko możesz. Widzisz te wystające „bułeczki"? To właśnie miejsce, które powinnaś musnąć różem.

Jeśli wybrałaś róż prasowany, przyda się puchaty pędzel. Nabierz nim odpowiednią ilość kosmetyku i omieć nim te najbardziej wystające części twarzy.

Nasza rada: zawsze po zanurzeniu pędzla w różu, strzep nadmiar kosmetyku - unikniesz wtedy nieestetycznych mocniejszych plam.

Jeśli zdecydowałaś się na róż w kremie albo sztyfcie najlepiej sprawdzą się palce, ewentualnie gąbeczka do makijażu np. beauty blender. Róże w tincie najczęściej są wyposażone w specjalny aplikator - wystarczy nanieść nim odpowiednią ilość kosmetyku i wklepać palcami.

Szukasz idealnego różu? Zajrzyj do naszej galerii - znajdziesz w niej aż 11 odcieni różów do policzków. Który najbardziej do ciebie pasuje?

