Jest jeden prosty sposób na to, aby cera wyglądała świeżo i promiennie. Jaki? Róż w kremie! Nic tak nie dodaje kobiecie uroku, jak muśnięte różem policzki. Niestety widzimy, że spora część z was nie może się do jeszcze nich przekonać. Może do tej pory wybierałyście złe formuły kosmetyków albo nie potrafiłyście go nałożyć?

Róż w kremie jest banalnie prostu w obsłudze. Możesz nakładać go palcami albo gąbeczką do makijażu zawsze na kości policzkowe - a nie tak jak bronzery tuż pod kością. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie przegląd najlepszych produktów!

