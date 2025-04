Ten kosmetyk sprawia, że cera zyskuje blask oraz wygląda na delikatnie opaloną. Pasuje zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego. A do tego, wygląda bardzo naturalnie. Nic dziwnego, że właśnie ten róż do policzków pokochała księżna Meghan.

Ulubiony róż księżnej Meghan - marka i cena

Księżna Meghan szybko stała się ikoną stylu. Od czasu zaręczyn z księciem Harry'm jest uznawana za jedną z najlepiej wyglądających kobiet na świecie. Każda jej stylizacja, fryzura i makijaż są szeroko komentowane (i chwalone!).

Kobiety chcą znać marki ubrań, które nosi, nazwiska stylistów, fryzjerów i makijażystów, z których usług korzysta. Powodzeniem cieszą się również kosmetyki, które upodobała sobie księżna Meghan. Jednym z nich jest legendarny róż do policzków. To produkt, który doskonale znają wizażystki, a teraz poznają go wszyscy.

Mowa o limitowanej edycji różu do policzków marki NARS w kolorze Orgasm. Można go kupić za 199,00 zł. Kolor, który wybrała księżna, to skrząca się brzoskwinia. Daje efekt zaróżowienia oraz lekkiego, opalizującego połysku. Cera wygląda zdrowo i promiennie. Jak po wakacjach w nadmorskim kurorcie!

Fot. Materiały prasowe

Skąd wiadomo, że żona księcia Harry'ego stosuje właśnie ten produkt? Jeszcze zanim została brytyjską arystokratką, zdradziła to jednym z wywiadów.

- Uwielbiam róż od filmy NARS, dzięki niemu można uzyskać piękny blask, który świetnie wygląda na twarzy. Używam go codziennie! - powiedziała w rozmowie z magazynem „Allure”.

Czy to nowy bestseller kosmetyczny? Wiele na to wskazuje! Nie jest tajemnicą, że wszystko, co wybierze księżna Meghan, sprzedaje się jak świeże bułeczki.

