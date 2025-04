Już nie raz się przekonałyśmy, że podkłady marki PUPA to jedne z najlepszych na rynku. Niedawno pisałyśmy o lekkim podkładzie Like a Doll, który rozświetla i nawilża skórę. Teraz przyszedł czas na jesienną wersję fluidu o matujących właściwościach.

Jeśli szukasz idealnego matującego podkładu na jesień, wypróbuj Extreme Matt. Warto przetestować go właśnie teraz - został przeceniony o 35 złotych i kosztuje 73,99 złotych (jego regularna cena 108,99 zł). Jest dostępny w drogeriach Rossmann - uwaga, tylko stacjonarnie! Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.

Podkład Extreme Matt marki PUPA na wyprzedaży w Rossmannie

Podkład świetnie wyrównuje koloryt cery i sprawia, że zyskuje idealnie matowe wykończenie bez świecenie się skóry - od razu po aplikacji i w ciągu dnia. Ma mimo to lekką, płynną konsystencję, która idealnie łączy się z cerą, nadając efekt „drugiej skóry". Formuła wzbogacona jest o pudry Soft Focus, które nadają optycznie wygładzoną i wyrównaną cerę.

Podkład jest niekomedogenny i przeznaczony jest do cery normalnej, mieszanej i tłustej - jeśli masz skórę suchą lub wrażliwą i cienką, może okazać się zbyt ciężki. To jeden z tych produktów, którymi efekt makijażu można stopniować - od średniego do pełnego krycia. Najlepiej nakładać go zwilżoną gąbką ruchem stemplującym - efekt będzie najbardziej naturalny.

Podkład długotrwale matuje i nie wymaga żadnych poprawek w ciągu dnia - możesz na stałe zrezygnować z pudru! Nie przesusza skóry, nie wchodzi w zmarszczki i nie podkreśla suchych skórek. Jeśli chcesz, by makijaż zyskał nieco rozświetlenia, kości policzkowe muśnij rozświetlaczem np. Million Dollar Glow od Wibo.

Podkład Extreme Matt dostępny jest w 6 kolorach: 010 Porcelain, 001 Light Ivory, 002 Ivory, 020 Light Beige, 030 Natural Beige, 050 Sand. Pierwszy sprawdzi się nawet dla bardzo jasnych karnacji.

Podkład polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za jego matujące i kryjące właściwości.

Podkład bardzo dobrze matuje jednocześnie nie wysuszając skóry. Mam kolor 002, teraz jestem opalona i jest on odpowiedni. Trochę ciemnieje po nałożeniu, ale nieznacznie. Jest wydajny, ponieważ ma wodnistą konsystencję. Jest dość trwały. Najlepszy podkład z tej firmy, kupię jeszcze nie raz.

