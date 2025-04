Marka MIYA już kilka lat temu szturmem podbiła Instagram. Jakiś czas temu wzbogaciła swoją ofertę o 3 rewelacyjne serum do twarzy - naszym ulubionym jest to przeciwzmarszczkowe. Działa jak naturalny botox!

Za serum zapłacisz teraz 28,99 zł (w regularnej cenie kosztuje 44,99 zł). Kupisz je we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Promocja trwa do 31 lipca 2020 r.

Serum anti-aging MIYA przecenione w Rossmannie

Serum przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również tej naczynkowej i wrażliwej. Dedykowane jest przede wszystkim cerze z z widocznymi zmarszczkami, szarej, matowej i pozbawionej blasku. Co ważne, nadaje się również do stosowania pod oczy.

Serum wygładza skórę i redukuje widoczność istniejących już zmarszczek. Do tego genialnie ujędrnia, nawilża i rozświetla, przywracając cerze młodzieńczą gładkość i promienny wygląd.

Serum MIYA zawiera cenne składniki:



argireline peptide, czyli neuropeptyd, który nazywany jest alternatywą dla botoksu ,

, kwas fitowy, który działa przeciwstarzeniowo.

kwas hialuronowy, który głęboko nawilża skórę,

inulinę, czyli naturalny prebiotyk, który poprawia kondycję skóry,

hydrolat z kwiatów róży damasceńskiej, który koi i łagodzi podrażnienia,

ekstrakty z czarnej borówki i owoców goji, które wygładzają i nadają blasku.

Serum ma bardzo lekką, niemal wodnistą konsystencję, która błyskawicznie się wchłania. Doskonale nadaje się pod makijaż i jako baza pod treściwy krem na noc. Pamiętaj, by stosować je nie tylko na twarz, ale również szyję i dekolt.

Produkt mimo że zamknięty w standardowej szklanej buteleczce o pojemności 30 ml z pipetą, jest niezwykle wydajny - wystarczy spokojnie na 3 miesiące regularnego stosowania.

Serum MIYA to kosmetyk wegański, który zawiera aż 98,4% składników pochodzenia naturalnego.

Naszą opinię potwierdzają również Wizażanki:

Serum było moim pierwszym i na pewno nie ostatnim kosmetykiem z firmy Miya. Kupiłam je na promocji w Rossmannie. Początkowo nie byłam przekonana gdyż zazwyczaj po podobnym produktach pojawiały się wypryski. Już po pierwszym użyciu produkt bardzo mi się spodobał. Ma wodnistą delikatną formulę, która wchłania się natychmiastowo nawet przy dużej ilości. Nie wspomnę o zapachu... Cudowny. Stosuje rano i wieczorem, na całą twarz pod oczy i na szyję. Po zużyciu pierwszego opakowania skóra jest wygładzona.

Serum stosuję pod oczy. Rano i wieczorem. Serum to jest wodniste, przepięknie pachnie. Szybko się wchłania, idealne pod makijaż. Pięknie wygładza skórę, napina ją, zmarszczki są niewidoczne. Jestem zachwycona. Skóra pod oczami jest nawilżona. Po nałożeniu makijażu nie widzę już zmarszczek i wchodzącego w nie korektora. Dla mnie hit!

