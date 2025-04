Miłośniczki kosmetyków dzielą się na 2 obozy - na fanki podkładów i kremów BB. My zdecydowanie należymy do tego drugiego - kremy BB towarzyszą nam w codziennym makijażu od lat. Przetestowałyśmy już całe mnóstwo produktów dostępnych na rynku i z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że naszym ulubionym jest ten od marki PUPA.

Teraz kupisz go za 38,99 złotych (jego regularna cena to 76,99 zł). Uwaga, krem dostępny jest wyłącznie stacjonarnie. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Krem BB + Primer PUPA Professionals na wyprzedaży w Rossmannie

Krem marki PUPA świetnie kryje wszelkie niedoskonałości, wyrównuje koloryt a przy tym rozświetla skórę. Oprócz tego nawilża, wygładza i chroni przeciw promieniowaniu UV (dzięki SPF 20).

Jego niezwykle lekka, choć odpowiednio gęsta formuła nie osadza się w zmarszczkach i nie zatyka porów. Po nałożeniu kremu skóra wygląda perfekcyjnie i jednocześnie bardzo naturalnie!

Krem marki PUPA, jak każdy krem BB, zapewnia krycie od delikatnego po średnie - z powodzeniem można nałożyć dwie warstwy, bez efektu maski.

Kosmetyk świetnie się rozprowadza - najlepiej jest nakładać go palcami albo zwilżoną gąbką do makijażu, koniecznie ruchem stemplującym (aplikuj go tak, jakbyś chciała go „wtłoczyć" w skórę). Jeśli miejscowo oczekujesz mocniejszego krycia (i nie przesadzić z ilością produktu), sięgnij po kryjący korektor - polecamy Perfect Me od marki Dermacol.

Krem BB marki PUPA przeznaczony jest dla skór normalnych, suchych i mieszanych. Jeśli masz skórę tłustą, obowiązkowo oprósz ją pudrem - dobrze sprawdzi się puder bananowy od marki Bell.

Krem dostępny jest w 2 kolorach: 001 i 002. Niestety, nawet ten jaśniejszy nie sprawdzi się u bardzo jasnych karnacji. To według nas, jedyny minus tego kosmetyku.

Krem polecają również wizażanki. Doceniają go za konsystencję, efekt rozświetlenia, jak daje na skórze i odpowiedni (jak na krem BB) poziom krycia.

Używam go czasem jako primeru pod podkład mineralny - w tym wypadku sprawdza się dobrze. Jest też bardzo wydajny. Przy codziennym użytkowaniu jedno opakowanie starczyło mi na około 6 miesięcy. Poleciłabym go osobom z cerą mieszaną oraz tym, którym zależy na dyskretnym makijażu.

Produkt kupiłam na promocji w Rossmannie. Jestem z niego bardzo zadowolona. Szczególnie sprawdza się przy moim typie skóry, która jest przebarwienia i sucha. Wyrównuje kolor, nawilża i przede wszystkim utrzymuje się dosyć długo. Łatwo się go aplikuje, ma przyjemną konsystencję. Dobrze się rozsmarowuje, stawia w skórę, więc nie ma takiego efektu maski.

