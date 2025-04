Jeśli szukasz świetnie podkręcającego rzęsy tuszu a jednocześnie zależy ci, aby kosmetyk miał dobry, naturalny skład, sięgnij po maskarę XXL Curl Alterra - marki własnej drogerii Rossmann.

Warto kupić go właśnie teraz, bo został przeceniony - kupisz go za 9,79 złotych (jego regularna cena to 14,99 zł). Promocja trwa do 30 września 2020 r. Maskara dostępna jest zarówno w sprzedaży stacjonarnej jak i online.

Tusz do rzęs XXL Curl Alterra na wyprzedaży w Rossmannie

Głównym zadaniem tuszu XXL Curl jest, jak sama nazwa wskazuje, maksymalne podkręcenie rzęs. I faktycznie, już jedna warstwa tuszu sprawia, że włoski są uniesione pod samo niebo! Dodatkowo, maskara wydłuża i nieco pogrubia rzęsy.

Efekt makijażu można stopniować, jednak zawsze makijaż wygląda niezwykle subtelnie - nie jest ani teatralny ani rzęsy nie wyglądają jak sztuczne. To świetny kosmetyk dla minimalistek, które cenią sobie naturalny wygląd.

Tusz ma klasyczną (nie silikonową) szczoteczkę o stożkowatym kształcie, która świetnie rozdziela i rozczesuje rzęsy i nie powoduje przy tym rozmazywania się tuszu.

W składzie maskary znajdziesz olejek rycynowy, który odżywia włoski a przy tym pobudza je do wzrostu oraz olej ze słodkich migdałów, który ma działanie nawilżające i regenerujące. Próżno natomiast szukać sztucznych barwników - zamiast tego są barwniki mineralne, a wszystkie składniki pochodzą z rolnictwa ekologicznego.

Aby rzęsy były stale w dobrej kondycji, warto do codziennej pielęgnacji włączyć odżywkę lub serum - my polecamy serum marki Isana. Należy też pamiętać o delikatnym demakijażu - codzienne malowanie i niestaranne lub zbyt agresywne zmywanie tuszu, może osłabić włoski.

Tusz XXL Curl marki Alterra polecają również wizażanki. Do największych zalet maskary zaliczają przede wszystkim naturalny skład i efekt podkręcenia rzęs.

Zalety tuszu XXL Curl Alterra:

skład,

podkręcenie rzęs,

tusz się nie rozmazuje,

makijaż bez grudek,

utrzymuje się na rzęsach cały dzień.

