Marka Dermacol znana jest przede wszystkim z najbardziej kryjących podkładów na rynku. Ale czy wiedziałaś, że w jej ofercie znajdziesz również kosmetyki o nieco lżejszych formułach? Do drogerii Rossmann trafiła cała gama kolorówki Dermacolu, w tym świetny korektor pod oczy, który maskuje cienie pod oczami i rozświetla spojrzenie.

Warto go przetestować na własnej skórze, zwłaszcza że teraz jest w promocji - kosztuje 19,99 zł (jego regularna cena to 29,99 zł). Kupisz go zarówno stacjonarnie jak i online.

Korektor Perfect Me Dermacol przeceniony w Rossmannie

Perfect Me to tak naprawdę produkt 2 w 1 - korektor i rozświetlacz w jednym, który kryje wszystkie niedoskonałości, idealnie stapia się ze skórą, rozjaśnia ją, a jednocześnie nie tworzy efektu maski. Przy tym wszystkim jest niezwykle lekki i świetnie łączy się z z innymi produktami.

Korektor doskonale niweluje oznaki zmęczenia, minimalizuje widoczność żyłek i maskuje nierówną pigmentację. Innowacyjny składnik Biophytex skutecznie redukuje cienie pod oczami. Formuła została wzbogacona o niewielkie drobinki, które odbijają światło, dzięki temu pięknie rozjaśniają skórę.

Korektor ma płynną, lekką konsystencję i zamknięty jest w wygodnej tubce z pędzelkiem. Aby wydobyć produkt, wystarczy delikatnie nacisnąć opakowanie - na czubku pędzelka pojawi się kropla korektora. Kosmetyk zapewnia krycie od średniego do pełnego.

Perfect Me dostępny jest w 3 kolorach: Fair, Nude i Sand. Wszystkie utrzymanie w chłodnej, beżowo-żółtej kolorystyce.

Jak go nakładać?

Wyciśnij z tubki odrobinę produktu i nałóż pod oczy w kształt trójkąta, który zaczyna się od zewnętrznego kącika oka, do czubka nosa i do wewnętrznego kącika oka. Aplikuj go bezpośrednio na podkład albo tylko na bazę pod makijaż - jeśli nie używasz fluidów. Korektor w nienagannym stanie zapewnia krycie skóry nawet do 14 godzin, ale jeśli chcesz mieć pewność, że będzie nie do zdarcia, możesz go oprószyć pudrem transparentnym.

