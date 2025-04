Tusze do rzęs marki L'Oreal śmiało można zaliczyć do kosmetyków kultowych. W ofercie znajdziesz aż 10 różnych produktów - dzięki czemu możesz go idealnie dopasować do potrzeb rzęs.

Reklama

Teraz wszystkie maskary z linii Volume Million Lashes kupisz za 29,99 złotych (ich regularna cena to 65,99 zł). Dostępne są we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online. Promocja trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Tusz do rzęs Volume Million Lashes So Couture od L'Oreal na wyprzedaży 55% w Rossmannie

Maskara So Couture z linii Volume Million Lashes maksymalnie pogrubia, rozdziela i wydłuża włoski. Jeśli marzysz o wachlarzu rzęs ten tusz jest właśnie dla ciebie! Jego wyjątkowa formuła nie kruszy się, nie tworzy grudek i nie odbija na górnej powiece nawet po nałożeniu kilku warstw.

Tusz ma silikonową szczoteczkę millionizer o średniej wielkości, która dociera do najmniejszych nawet włosków i genialnie wydłuża i precyzyjnie rozdziela rzęsy. Formuła została wzbogacona o drogocenne olejki, które odżywiają i regeneruję rzęsy, sprawiając że stają się mocne i elastyczne.

Do wyboru jest aż 10 rodzajów maskar:

Waterproof - pogrubiająca, rozdzielająca i wodoodporna (złoto-niebieskie opakowanie),

Classic - pogrubiająca i rozdzielająca (złoto-czarne opakowanie),

Excess - zwiększająca objętość (czerwono-złote opakowanie),

Feline - pogrubiająca, rozdzielająca i podkręcająca (zielono-złote opakowanie),

Fatale - pogrubiająca (różowo-złote opakowanie),

Cannes 2020 - limitowana edycja klasycznego tuszu (czerwone opakowanie),

So Couture - zwiększa objętość (fioletowo-złote opakowanie),

Extra Black - pogrubiająca, rozdzielająca, ultra czarna (czarno-złote opakowanie),

So Couture Black - zwiększa objętość, ultra czarna (fioletowo-czarno-złote opakowanie).

Jeśli ciągle testujesz kosmetyczne nowości i chcesz, by twoje rzęsy były w dobrej kondycji, regularnie stosuj odżywkę - polecamy szczególnie serum marki Isana. Dla wzmocnienia efektu makijażu, sięgnij po bazę pod tusz - świetnie sprawdzi się baza o zapachu mango od Essence.

Tusze do rzęs z linii Volume Million Lashes polecają również wizażanki. Największym uznaniem cieszy się właśnie So Couture.

Tusz ten robi dokładnie to, co ma robić. Podkreśla rzęsy, wydłuża, pięknie rozdziela, nie skleja i nie pozostawia grudek. Maskara nie osypuje się i nie odbija na powiece. Jest wydajna i wystarcza na długo. Fajnie wyprofilowana, silikonowa szczoteczka ułatwia pracę z tym produktem. No i to piękne, eleganckie opakowanie.

Kupiłam go będąc na zakupach w drogerii. Znając markę L'Oreal, od razu wiedziałam, że będzie to doskonały produkt. I się nie pomyliłam. Bardzo podoba mi się, to jak ten tusz pogrubia rzęsy oraz podkreśla je poprzez wyrazisty czarny kolor. Na pewno będę do niego wracać pomimo tego, że lubię testować różne produkty.

Reklama

Więcej informacji o promocjach:

Ten podkład za 10 zł z Rossmanna to ideał na jesień

Podkład w sztyfcie za 19 zł działa jak Photoshop

Ten tusz z Rossmanna maksymalnie pogrubia rzęsy bez grudek