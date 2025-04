W gorące dni warto sięgnąć po podkłady o lekkich, nawilżających formułach, które nie zapychają porów i potrafią w nienagannym stanie przetrwać nawet wysokie temperatury.

Jednym z takich podkładów jest Matt My Day od Eveline. Kupisz go teraz w promocji za 19,99 zł (jego regularna cena to: 29,99 zł). Dostępny jest we wszystkich drogeriach Rossmann - stacjonarnie i online.

Podkład Matt My Day od Eveline przeceniony w Rossmannie

Podkład Matt My Day to lekki i jednocześnie matujący fluid o właściwościach nawilżających i bogatym składzie. Zapewnia satynowy efekt makijażu nawet do 12 godzin. Krycie z powodzeniem można budować, jednak nigdy nie będzie to wieczorowe wykończenie - podkład zdecydowanie lepiej sprawdza się w ciągu dnia i zapewnia kamuflaż od delikatnego do średniego.

Podkład poza swoimi kryjącymi właściwościami ma również działanie odżywcze i regenerujące. W swoim składzie zawiera ceramidy, które wspomagają naturalne nawilżenie skóry, niebiesko-zielone algi, które działają detoksykująco i ujędrniająco, wyciąg z owoców granatu, który reguluje wydzielanie sebum oraz składnik anti-pollution, który chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Podkład dostępny jest w 4 odcieniach: 01 Ivory, 02 Natural, 03 Vanilla i 04 Beige. Wszystkie to naturalne, żółto-beżowe tony. Zawiera filtr SPF 10.

Naszą opinię potwierdzają również Wizażanki:

Podkład Matt My Day to pierwszy podkład tej marki, jaki miałam okazję testować. Opakowanie to wygodna tubka z pompką, która u mnie działa bez zarzutu. Podkład ma średnie krycie. Daje efekt satynowego matu. Jest lekki, tak jak obiecuje producent. Ładnie wygląda na twarzy, nie warzy się. Dobrze się utrzymuje. Może nie jest to podkład na większe wyjścia, ale na co dzień jak najbardziej.

Podkład jest w bardzo fajnej wygodnej tubce z pompką. Ma lekka konsystencje. Dodatkowo pięknie pachnie. Aplikowany gąbeczka idealnie wtapia się w skórę. Nie tworzy efektu maski. Ma wykończenie lekkiego naturalnego matu. Krycie ma średnie ale można je stopniowo budować do mocniejszego. Jest trwały, nawet po wielu godzinach utrzymuje się bez zarzutu. Świetnie łączy się z innymi produktami. Polecam!

Niektóre z użytkowniczek skarżyły się, że mimo że podkład ma lekką konsystencję to jest dość gęsty - najlepiej nakładać go na skórę zwilżoną gąbką do makijażu. Jeśli chcesz, by efekt był idealnie matowy, oprósz twarz transparentnym pudrem, może być ten bambusowy lub ryżowy.

