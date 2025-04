Nie każda z nas lubi się opalać, ale każda kobieta lubi ciało muśnięte słońcem - takie wygląda bardziej zdrowo, promiennie, szczuplej - po prostu atrakcyjniej. W drogeriach Rossmann jest kosmetyczna perełka, dzięki której piękny, złocisty kolor skóry możesz uzyskać już w ciągu kilku godzin.

To kropelki samoopalające polskiej marki Dax. Warto przetestować je na własnej skórze zwłaszcza, że teraz kupisz je już za 11,79 zł (ich regularna cena to 14,99 zł). Promocja trwa do 15 sierpnia 2020 r.

Krople samoopalające Dax Sun przecenione w Rossmannie

Krople samoopalające marki Dax przeznaczone są do stosowania zarówno na twarz jak i całe ciało. Zawierają innowacyjną formułę DHA, która przyspiesza zmianę kolorytu skóry oraz zmniejsza ryzyko powstawania smug.

To, za co uwielbiamy ten produkt to to, że pozwala łączyć działanie samoopalacza z naszymi ulubionymi kosmetykami - kropelki możesz dodać do każdego ulubionego serum, kremu do twarzy czy balsamu np. antycellulitowego. Od tej pory nie musisz wybierać między pielęgnacją a opalenizną!

Od nas również zależy jak intensywny będzie odcień opalenizny - sama dozujesz odpowiednią ilość produktu, co pozwala intensyfikować efekt od delikatnego muśnięcia skóry słońcem, po głęboki, złoto-brązowy koloryt.

Produkt zamknięty jest w małej szklanej butelce z pipetką. Pachnie zupełnie inaczej niż większość samoopalaczy - nie ma mowy o tej nieprzyjemnej, charakterystycznej woni, z którą są kojarzone. Jest również bardzo wydajny. Nie pozostawia smug.

My najbardziej lubimy stosować go na skórę twarzy np. z kremem nawilżającym marki Tołpa. Wśród balsamów brązujących do ciała mamy już naszego ulubieńca - to balsam marki Alterra z drogerii Rossmann.

Jak stosować skoncentrowane kropelki samoopalające?

Dodaje się go do kremu lub balsamu - nie należy go stosować samodzielnie. Przy pierwszej aplikacji warto zacząć od 2-3 kropel, żeby zobaczyć jaki osiągniesz efekt na swojej skórze.

Przy kolejnym użyciu można zwiększyć ilość kropelek. Jeśli używasz ich do całego ciała, ich ilość powinna być proporcjonalnie większa do ilości nałożonej na twarz. Po jednej aplikacji uzyskasz lekki odcień opalenizny, ale już za drugim razem kolor będzie zdecydowanie ciemniejszy.

Kropelki samoopalające polecają również wizażanki.

Fajny produkt, urzekł nie. Krople fajnie rozświetlają cerę a przy okazji dają fajny efekt cery muśniętej słońcem. Dla mnie jest to produkt bardzo wydajny, zapach jest przyjemny. Cena jest adekwatna, nie za wysoka, czasem udaje się kupić w promocji. Serdecznie polecam każdemu, kogo promienie słoneczne nie łapią na twarzyczce (albo pieką do czerwoności). Regularnie używam kropli i jestem naprawdę zadowolona. Efekt jest spektakularny, delikatny, nie wywołuje żadnych reakcji.

Z natury nie opalam twarzy, a resztę ciała dość mocno. Aby wyrównać efekt i nie musieć do tego celu używać makijażu, zakupiłam ten kosmetyk. Nie zawiodłam się. Już po kilku użyciach efekt się wyrównał. Mieszam go z kilkoma kremami i działa z każdym tak samo dobrze. Nie polecam do ciała przez małą pojemność. Daje piękny, naturalny kolor i bardzo ładnie pachnie. Nie powoduje problemów skórnych, tak jak to było w przypadku samoopalacza. Zdecydowanie zostanie ze mną na długo. Polecam.

